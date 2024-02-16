Niran Ünsal ve Serhat Mardin\'den Beyaz Sevda düeti

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Niran Ünsal ve Serhat Mardin, birlikte Niran Ünsal'ın efsane şarkılarından "Beyaz Sevda"yı seslendirdiler. Asma davulun ritmiyle şarkıya yeni bir yorum katan ikili, izleyenlere keyifli ve unutulmaz bir gece yaşattılar.

Niran Ünsal ve Serhat Mardin'in bu muhteşem uyumu, sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Birçok kişi, bu ikiliden yakında sürpriz bir çalışma gelebileceğini düşündü.

Siz ne dersiniz? Niran Ünsal ve Serhat Mardin'in birlikte bir albüm yapmasını ister misiniz? Yorumlarınızı bekliyoruz.