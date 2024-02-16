Niran Ünsal ve Serhat Mardin'den Beyaz Sevda düeti - Son Dakika
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Niran Ünsal ve Serhat Mardin'den Beyaz Sevda düeti

Niran Ünsal ve Serhat Mardin\'den Beyaz Sevda düeti

Niran Ünsal ve Serhat Mardin, Niran Ünsal'ın efsane şarkılarından 'Beyaz Sevda'yı birlikte seslendirdi. İkili, asma davulun ritmiyle şarkıya yeni bir yorum katarak izleyenlere keyifli bir gece yaşattı. Sosyal medyada büyük ilgi gören bu performans, ikiliden yakında sürpriz bir çalışma gelebileceği beklentisini uyandırdı. Sizce Niran Ünsal ve Serhat Mardin'in birlikte bir albüm yapması nasıl olurdu?

16.02.2024 20:13
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Niran Ünsal ve Serhat Mardin, birlikte Niran Ünsal'ın efsane şarkılarından "Beyaz Sevda"yı seslendirdiler. Asma davulun ritmiyle şarkıya yeni bir yorum katan ikili, izleyenlere keyifli ve unutulmaz bir gece yaşattılar.

Niran Ünsal ve Serhat Mardin'in bu muhteşem uyumu, sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Birçok kişi, bu ikiliden yakında sürpriz bir çalışma gelebileceğini düşündü.

Siz ne dersiniz? Niran Ünsal ve Serhat Mardin'in birlikte bir albüm yapmasını ister misiniz? Yorumlarınızı bekliyoruz.

Kaynak: Magazinkolik

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Son Dakika Magazin Niran Ünsal ve Serhat Mardin'den Beyaz Sevda düeti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Niran Ünsal ve Serhat Mardin'den Beyaz Sevda düeti - Son Dakika
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