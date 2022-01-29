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Nisa Bölükbaşı'ndan Survivor'da yarışmacı olan eski sevgilisi Barış Murat Yağcı hakkında gündem olacak itiraflar - Son Dakika

Nisa Bölükbaşı'ndan Survivor'da yarışmacı olan eski sevgilisi Barış Murat Yağcı hakkında gündem olacak itiraflar

29.01.2022 22:44

Survivor 2020'den sonra Barış Murat Yağcı ile aşk yaşayan Nisa Bölükbaşı, Survivor All Star'ın yeni bölümünde özel hayatıyla ilgili gündem olacak itiraflarda bulundu. Söz konusu ilişkisini "Hayatının en kötü 1 yılı" olarak tanımlayan Nisa, gözyaşları içinde Barış'ın telefonlarına dahi karıştırdığını, annesiyle Çekçe mesajlaşmalarını bile tercüme ettirip okuduğunu söyledi.

Survivor 2020'nin en çok konuşulan yarışmacılarından Nisa Bölükbaşı, özel hayatıyla uzun bir süre daha magazin gündeminde kalmıştı. Yarışmanın diğer bir popüler ismi olan Barış Murat Yağcı ile aşk yaşayan Nisa, daha sonra eski Survivor yarışmacılarından Ogeday Girişken ile haberlere konu olmuştu.

"HAYATIMIN EN KÖTÜ 1 SENESİ"

Survivor All Star'ın yeni bölümünde Nisa Bölükbaşı, özel hayatıyla ilgili olay itiraflarda bulundu. Barış Murat Yağcı ile ilişkisini "Hayatımın en kötü 1 senesi" olarak tanımlayan Nisa, Barış'ın sürekli telefonlarını karıştırdığını ve mesajlarını okuduğunu ifade etti.

"ANNEMLE KONUŞMALARIMA BİLE BAKIYORDU"

Yaşadıklarını gözyaşlarıyla anlatan Nisa Bölükbaşı, "Benim 1 senedir bu Konuyla ilgili neler çektiğimi kimse bilemez. Hayatımın en kötü 1 senesini geçirdim onun yüzünden. Çünkü telefonlarımı falan da karıştırıyordu, şifremi değiştirip yine karıştırıyordu. Annemle konuşmalarım Çekçe, onları bile tercüme ettirip bakıyordu ne diyorum diye" dedi.

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Survivor All Star, Barış Murat Yağcı, Nisa Bölükbaşı, Survivor, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Nisa Bölükbaşı'ndan Survivor'da yarışmacı olan eski sevgilisi Barış Murat Yağcı hakkında gündem olacak itiraflar - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Nisa Bölükbaşı'ndan Survivor'da yarışmacı olan eski sevgilisi Barış Murat Yağcı hakkında gündem olacak itiraflar - Son Dakika
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