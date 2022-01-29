Nisa Bölükbaşı'ndan Survivor'da yarışmacı olan eski sevgilisi Barış Murat Yağcı hakkında gündem olacak itiraflar

Survivor 2020'nin en çok konuşulan yarışmacılarından Nisa Bölükbaşı, özel hayatıyla uzun bir süre daha magazin gündeminde kalmıştı. Yarışmanın diğer bir popüler ismi olan Barış Murat Yağcı ile aşk yaşayan Nisa, daha sonra eski Survivor yarışmacılarından Ogeday Girişken ile haberlere konu olmuştu.

"HAYATIMIN EN KÖTÜ 1 SENESİ"

Survivor All Star'ın yeni bölümünde Nisa Bölükbaşı, özel hayatıyla ilgili olay itiraflarda bulundu. Barış Murat Yağcı ile ilişkisini "Hayatımın en kötü 1 senesi" olarak tanımlayan Nisa, Barış'ın sürekli telefonlarını karıştırdığını ve mesajlarını okuduğunu ifade etti.

"ANNEMLE KONUŞMALARIMA BİLE BAKIYORDU"

Yaşadıklarını gözyaşlarıyla anlatan Nisa Bölükbaşı, "Benim 1 senedir bu Konuyla ilgili neler çektiğimi kimse bilemez. Hayatımın en kötü 1 senesini geçirdim onun yüzünden. Çünkü telefonlarımı falan da karıştırıyordu, şifremi değiştirip yine karıştırıyordu. Annemle konuşmalarım Çekçe, onları bile tercüme ettirip bakıyordu ne diyorum diye" dedi.