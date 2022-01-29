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NİSA BÖLÜKBAŞI SEVGİLİSİ BARIŞ MURAT YAĞCI HAKKINDA İLK KEZ KONUŞTU - Son Dakika

NİSA BÖLÜKBAŞI SEVGİLİSİ BARIŞ MURAT YAĞCI HAKKINDA İLK KEZ KONUŞTU

29.01.2022 23:20
NİSA BÖLÜKBAŞI SEVGİLİSİ BARIŞ MURAT YAĞCI HAKKINDA İLK KEZ KONUŞTU

İki sene önce katıldıkları Survivor yarışmasındaki arkadaşlıkları aşka dönüşen Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı'nın ilişkilerinin kötü bittiği ortaya çıktı. Bölükbaşı, gözyaşlarıyla anlattı. İşte detaylar...

Nisa Bölükbaşı, 'Survivor All Star' yarışmasında ayrıldığı sevgilisi Barış Murat Yağcı hakkında konuştu. Yarışmada Gönüllüler takımında yer alan Bölükbaşı, Ünlüler takımında yer alan Yağcı hakkında ilk kez konuştu. Gözyaşlarına hakim olamayan Bölükbaşı, bir yıl birlikte olduğu Yağcı ile kötü ayrıldığını söyledi. Bölükbaşı, "Telefonlarımı karıs¸tırıyordu. Şifre degˆis¸tiriyordum, bulup yine ac¸ıyordu. Hayatımın en ko¨tu¨ bir yılını yas¸adım. Annemle Çek'ce konuşmamı bile çevirip okuyordu" dedi.

NİSA BÖLÜKBAŞI KİMDİR?

2 Temmuz 1998 tarihinde Prag'da dünyaya geldi. Daha üç aylıkken önce annesiyle daha sonra ise yalnız yüzmeye başladı.

6 yaşındayken Çekya'daki en iyi takım için yüzmeye başladı ve aynı yıl içinde de profesyonel kayak yapmaya davet edildi. Ancak dağlar Prag'dan uzak olduğu için bu teklifi reddetmek zorunda kaldı. 8 yaşında profesyonel olarak tenis, single ve çiftler oynamaya başlayan Nisa Bölükbaşı, Prag Tenis Kulübü Cibulka'da 15 yıl performans ile dikkat çekti. 15 yaşındayken yüzmeyi bırakıp yüzme hocası oldu fakat yaşamak için takım sporuna ihtiyacı vardı ve bu yüzden voleybol oynadı. Neredeyse takımın en küçüğü olarak, libero olmaya karar veren Nisa Bölükbaşı, planladığı şekilde yoluna devam ederken, 2018'de Çekya'daki U20 kategorisinde ikincilik elde etmişti.

BARIŞ MURAT YAĞCI KİMDİR?

Barış Murat Yağcı, 21 Ocak 1991'de İzmir'de dünyaya geldi. Yağcı, aynı zamanda Birce Akalay'ın kuzenidir. Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası ilişkiler bölümünü bitirdi. Yağcı, ikinci üniversite kapsamında Anadolu Üniversitesi Spor yönetimi bölümünde eğitimine devam ediyor. Efes Pilsen Spor Kulübü'nde profesyonel olarak basketbol oynadı, ancak sakatlandıktan sonra spor hayatını bitirdi. Yağcı, bir dönem modellik de yaptı. Best Model of Turkey adlı yarışmaya katılıp Best Fotomodel seçildikten sonra yapımcılar tarafından keşfedidi. İlk oyunculuk deneyimini, 2014 yılında yayımlanmış olan Kocamın Ailesi adlı dizide Akın karakterine hayat verdi. 2014 senesinde Figüran filminde Pelin Şafak'ın arkadaşı olarak rol aldı. 2015 yılında yayımlanan Kiralık Aşk adlı dizide Eymen karakterini, 2017 yılında ise Şevkat Yerimdar adlı dizide ise Bora karakterine hayat verdi. 2018 yılında yayımlanan Sosyetik Gelin adlı televizyon filminde Demir karakterini oynadı. 2020 yılında Acun Ilıcalı'nın düzenlediği Survivor yarışmasına katıldı ve ikinci oldu.

NİSA BÖLÜKBAŞI SEVGİLİSİ BARIŞ MURAT YAĞCI HAKKINDA İLK KEZ KONUŞTU

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Barış Murat Yağcı, Nisa Bölükbaşı, Survivor, Prag, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin NİSA BÖLÜKBAŞI SEVGİLİSİ BARIŞ MURAT YAĞCI HAKKINDA İLK KEZ KONUŞTU - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: NİSA BÖLÜKBAŞI SEVGİLİSİ BARIŞ MURAT YAĞCI HAKKINDA İLK KEZ KONUŞTU - Son Dakika
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