Nişanda şaka sınırlarını zorladı! Avatar Atakan kahveye sıvı sabun ekledi - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Nişanda şaka sınırlarını zorladı! Avatar Atakan kahveye sıvı sabun ekledi

Haberin Videosunu İzleyin
Nişanda şaka sınırlarını zorladı! Avatar Atakan kahveye sıvı sabun ekledi
16.06.2025 09:29  Güncelleme: 09:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Nişanda şaka sınırlarını zorladı! Avatar Atakan kahveye sıvı sabun ekledi
Haber Videosu

Geçtiğimiz yıl Paris'te romantik bir evlilik teklifiyle ilişkisini taçlandıran Survivor yarışmacısı Berkan Karabulut ve Lale Onuk, dün akşam yakın çevrelerinin katıldığı sade bir törenle nişanlandı. Gecenin en çok konuşulan anı ise, gelin adayı Lale Onuk'un hazırladığı kahveye Avatar Atakan'ın şaka amaçlı sıvı sabun eklemesi oldu.

Geçtiğimiz yıl Paris'te Lale Onuk'a evlilik teklif ederek romantik anları sosyal medyada paylaşan Berkan Karabulut, ilişkisini bir adım ileri taşıdı. Çift, dün akşam aileleri ve yakın dostlarının katıldığı samimi bir törenle nişan yüzüklerini taktı. Geceye Survivor şampiyonu Avatar Atakan ve oyuncu Aytaç Şaşmaz da katılarak çifte destek verdi. Ancak gecenin en çok konuşulan anı, kahve ikramı sırasında yaşandı.

KAHVEYE SIVI SABUN SIKTI

Berkan Karabulut'un yakın arkadaşları arasında yer alan Survivor şampiyonu Avatar Atakan ve oyuncu Aytaç Şaşmaz da gecede çifti yalnız bırakmadı. Törende eğlenceli anlar yaşanırken, sosyal medyada en çok konuşulan görüntülerden biri kahve servisi sırasında kaydedildi.

Nişanda şaka sınırları Zorladı! Avatar Atakan hahveye sıvı Sabun eklendi

Gelin adayı Lale Onuk'un nişan gelenekleri kapsamında hazırladığı kahveler ikram edilirken, Avatar Atakan'dan beklenmedik bir şaka geldi. Kahveyi karıştıran Onuk'a "Biraz daha tuz koy" diyerek espri yapan Atakan, işi bir adım öteye taşıyarak şaka amaçlı fincana sıvı sabun ekledi.

Nişanda şaka sınırları Zorladı! Avatar Atakan hahveye sıvı Sabun eklendi

Atakan'ın bu sürpriz hamlesi kahkahalarla karşılanırken, anın görüntüleri kısa sürede sosyal medyada yayılmaya başladı. Şaka dozu yüksek bu an, geceye renk katan detaylardan biri olarak hafızalara kazındı.

Berkan Karabulut, Magazin, Evlilik, Paris, Son Dakika

Son Dakika Magazin Nişanda şaka sınırlarını zorladı! Avatar Atakan kahveye sıvı sabun ekledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Tolga Akdemir:
    Öldürmek istiyorlar anlaşılan.Şimdikiler eski bir geleneği soytarılığa çevirdiler artık anlamını bilen yok ki doğru dürüst 16 0 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    haber mi bu. 11 0 Yanıtla
  • Bayram Izgoren:
    millet kafayi yemiş.birde bunlar tol model diye dolaniyorlar herkez izliyor.iyiki zehirlenmemiş 8 0 Yanıtla
  • Ra71mo19:
    çüşşş 7 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sınava geç kalan öğrencinin imdadına Yunus Polisi yetişti Sınava geç kalan öğrencinin imdadına Yunus Polisi yetişti
İsrail Enerji Bakanı Cohen: Her vurulan binamıza karşılık 100 İran binası yıkılacak İsrail Enerji Bakanı Cohen: Her vurulan binamıza karşılık 100 İran binası yıkılacak
LGS sona erdi Sınavın soru ve cevapları yayımlandı LGS sona erdi! Sınavın soru ve cevapları yayımlandı
Netanyahu, Yunanistan’ı da karıştırdı Netanyahu, Yunanistan'ı da karıştırdı
16 yaşındaki çocuk traktör kazasında can verdi, cenazesine yüzlerce kişi akın etti 16 yaşındaki çocuk traktör kazasında can verdi, cenazesine yüzlerce kişi akın etti
İranlılar İstanbul’dan otobüslerle ülkelerine dönüyor İranlılar İstanbul'dan otobüslerle ülkelerine dönüyor
Netanyahu: Bu bir kurtuluş savaşı, İran sivilleri öldürmenin bedelini çok ağır ödeyecek Netanyahu: Bu bir kurtuluş savaşı, İran sivilleri öldürmenin bedelini çok ağır ödeyecek
İsrail’den yeni saldırı dalgası Tahran’ın merkezinde 2 büyük patlama İsrail'den yeni saldırı dalgası! Tahran'ın merkezinde 2 büyük patlama
Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım çifti oğullarının yüzünü ilk kez gösterdi Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım çifti oğullarının yüzünü ilk kez gösterdi
Ünlü şarkıcı İran’da mahsur kaldı: Lütfen dualarınızı esirgemeyin Ünlü şarkıcı İran'da mahsur kaldı: Lütfen dualarınızı esirgemeyin
Fenerbahçe’den golcü hamlesi Guessand’a resmi teklif Fenerbahçe'den golcü hamlesi! Guessand'a resmi teklif

10:48
Altın fiyatları için çılgın tahmin
Altın fiyatları için çılgın tahmin
10:40
Ekrem İmamoğlu hakim karşısında 2 ay sonra ilk kez görüntülendi
Ekrem İmamoğlu hakim karşısında! 2 ay sonra ilk kez görüntülendi
10:22
Yemen’den, İsrail’e balistik füze saldırısı
Yemen'den, İsrail'e balistik füze saldırısı
10:05
İran, MOSSAD casusunu idam etti
İran, MOSSAD casusunu idam etti
09:47
İsrail 4 gündür vuruyor ama Fordo hala ayakta
İsrail 4 gündür vuruyor ama Fordo hala ayakta
17:07
Jose Mourinho’dan eski yıldızına telefon: Fenerbahçe’ye gel
Jose Mourinho'dan eski yıldızına telefon: Fenerbahçe'ye gel
17:05
İran, Netanyahu’nun konutunu vurdu
İran, Netanyahu'nun konutunu vurdu
16:46
ABD Başkanı Trump: İran ve İsrail yakında barışacak
ABD Başkanı Trump: İran ve İsrail yakında barışacak
16:45
Kırkpınar’a katılacak 40 başpehlivan belli oldu
Kırkpınar'a katılacak 40 başpehlivan belli oldu
16:40
Toprak Razgatlıoğlu’ndan Superbike Şampiyonası’nın İtalya ayağında 3’te 3
Toprak Razgatlıoğlu'ndan Superbike Şampiyonası'nın İtalya ayağında 3'te 3
16:34
Merakla beklenen PSG-Atletico Madrid maçı şifresiz kanalda
Merakla beklenen PSG-Atletico Madrid maçı şifresiz kanalda
16:31
İran’da tüm eğitim kurumları süresiz tatil edildi, İsrail’de OHAL uzatıldı
İran'da tüm eğitim kurumları süresiz tatil edildi, İsrail'de OHAL uzatıldı
16:14
Hakan Çalhanoğlu’nun menajeri transfer için İstanbul’da
Hakan Çalhanoğlu'nun menajeri transfer için İstanbul'da
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2025 11:23:03. #7.13#
SON DAKİKA: Nişanda şaka sınırlarını zorladı! Avatar Atakan kahveye sıvı sabun ekledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.