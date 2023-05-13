Nur Sürer, oylarının rengini açıkladı: Cumhurbaşkanlığında Kemal Kılıçdaroğlu'na, Milletvekilliğinde Yeşil Sol Parti'ye oy vereceğim

Camdaki Kız dizisinin ardından başrollerini Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un üstlendiği Aile dizisinde rol almaya başlayan usta oyuncu Nur Sürer, seçime saatler kala oyunun rengini belli etti.

"İNSANLARIN GÜLÜMSEDİĞİ BİR 15 MAYIS SABAHINA UYANMAK İSTİYORUM"

Gazete Karınca'da yer alan habere göre, usta oyuncu cumhurbaşkanlığı seçimi için Kemal Kılıçdaroğlu'nu, yerel seçimler içinse Yeşil Sol Parti'yi destekleyecek. Seçimlerle ilgili konuşan Sürer, "Son 20 yıldır seçim güvenliği diye bir şey duyuyoruz. Oysa ben de bir Alman gibi oyumu kullanıp ense yapmak isterim ama 20 senedir bu ülkede bu olmuyor. Yine de Cumhurbaşkanlığı seçimi için Kılıçdaroğlu'na, genel seçimler için de Yeşil Sol Parti'ye oyumu verip aydınlık cumhuriyetin devamından endişe etmeyeceğim, insanların gülümsediği bir 15 Mayıs sabahına uyanmak istiyorum" ifadelerini kullandı.