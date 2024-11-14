Nurgül Yeşilçay Dizilerde Neden Rol Almadığını Açıkladı - Son Dakika
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Nurgül Yeşilçay Dizilerde Neden Rol Almadığını Açıkladı

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Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, son olarak 'Veda Mektubu' dizisinde rol aldıktan sonra neden dizilerde rol almadığını açıkladı. Yeşilçay, toplumsal sorunlardan etkilendiğini ve bu dönemlerde komedi programlarına ihtiyaç duyduğunu belirtti. Kendisine yöneltilen neden dizilerde rol almadığına ilişkin soruya ise 'Çünkü dizi yok' yanıtını verdi. Yeşilçay, komediye duyulan ihtiyaca da dikkat çekerek, insanların komediye ihtiyaç duyduğu dönemlerde komedi dizisi yapılmadığını ifade etti.

14.11.2024 16:48  Güncelleme: 16:59
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Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, Gökhan Çınar'ın YouTube'da kanalında yayınlanan 'FÜG' isimli programın konuğu oldu.

"BİRAZ DÜŞÜĞÜM"

Gündemdeki toplumsal sorunlardan etkilendiğini belirterek "Biraz düşüğüm" diyen Yeşilçay, kaçışı ise komedi programları ile bulduğunu dile getirdi.

Yeşilçay, "Sıkışık ve her şeyin üstüme geldiği zamanlarda komedi programları izliyorum. Gülmeye çok ihtiyacımız var. Kabarelerin çıktığı dönem 2. Dünya Savaşı'ydı mesela, bu sıkıntılı dönemler gerçekten insanların en çok gülmeye ihtiyacı olan dönemlerdir" ifadelerini kullandı.

"İHTİYAÇ OLAN DÖNEMDE KOMEDİ YAPMIYORUZ"

Yeşilçay, komediye duyulan ihtiyaca da dikkat çekerek, "İnsanların komediye ihtiyacı olması gereken zamanda biz komedi dizisi yapmıyoruz. Bizim yapımcılar erkektir, izleyenler kadındır" dedi.

"ÇÜNKÜ DİZİ YOK"

Yeşilçay, kendisine yöneltilen neden dizilerde rol almadığına ilişkin soruya ise "Çünkü dizi yok" şeklinde yanıt verdi.

Deneyimli oyuncu, son olarak 2023 Ağustos'ta final yapan 'Veda Mektubu' dizisinde rol almıştı.

Nurgül Yeşilçay Dizilerde Neden Rol Almadığını Açıkladı

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Son Dakika Magazin Nurgül Yeşilçay Dizilerde Neden Rol Almadığını Açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Kafkas Kartalı:
    Devrin bitti artık 1 0 Yanıtla
  • Sudem melis:
    Lüzumsuz 1 0 Yanıtla
  • Sabri İnce:
    Doğru tespit "Dizi yok ". 1 0 Yanıtla
  • Sudem melis:
    Sen evde Vlog çek bence saçma sapan 0 0 Yanıtla
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