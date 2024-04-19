Nuri Alço'ya kalp pili takıldı, operasyon başarıyla tamamlandı - Son Dakika
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Nuri Alço'ya kalp pili takıldı, operasyon başarıyla tamamlandı

Nuri Alço\'ya kalp pili takıldı, operasyon başarıyla tamamlandı

Eskişehir'deki tedavisinin ardından Ankara'ya sevk edilen Nuri Alço'ya kalp pili takıldı. Nuri Alço'nun eşi Burcu Alço, operasyonun başarıyla tamamlandığını sosyal medya hesabından paylaştı. Alço'nun tedavisi, Kardio Vasküler Cerrahi (KVC) Yoğun Bakım Ünitesi'nde devam etti. Alço'nun eşi Burcu Alço, eşinin kalp pili operasyonun başarılı şekilde tamamlandığını duyurdu.

19.04.2024 15:35
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Eskişehir'deki tedavisinin ardından Ankara'ya sevk edilen Nuri Alço'ya kalp pili takıldı. Nuri Alço'nun eşi Burcu Alço, operasyonun başarıyla tamamlandığını sosyal medya hesabından paylaştı.

6 Nisan'da evinde rahatsızlanan ve Acıbadem Eskişehir Hastanesi'ne kaldırılan ünlü oyuncu Nuri Alço, ilk muayenesinin ardından yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Sağlık Bakan Fahrettin Koca'nın talimatları ile Eskişehir Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Alço'nun tedavisi, Kardio Vasküler Cerrahi (KVC) Yoğun Bakım Ünitesi'nde devam etti. Eskişehir Şehir Hastanesi'nde gördüğü tedavinin ardından hayati tehlikesini atlatan Nuri Alço, dün akşam saatlerinde ambulansla Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi. Alço, kalp pili takılması için bugün operasyona alındı.

Nuri Alço'nun eşi Burcu Alço, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda eşinin kalp pili operasyonun başarılı şekilde tamamlandığını duyurdu. Burcu Alço, yaptığı paylaşımda, "Dünkü sevincim biraz kursağımda kaldı ama Nuri için en iyisi ne ise onu yapmaya çalışıyoruz. Endişelenecek bir durum yok. Sadece kalp pili operasyonu taburcu olduktan sonra ay içinde yapılacaktı. Doktorlarımız erkene çektiler. Böyle uygun gördüler. Pil takıldı, durumu çok iyi. Çıkacağız az kaldı" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Magazin Nuri Alço'ya kalp pili takıldı, operasyon başarıyla tamamlandı - Son Dakika

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