Nursel Ergin; kayınvalidenin, gelinine yaptıklarını duyunca gözyaşlarına boğuldu

Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmasını sunan ünlü sunucu Nursel Ergin duygu dolu anlar yaşadı. Gelinim Mutfakta'nın yeni yarışmacısı Deniz, düğünden bugüne evliliği ve kaynanası ile sorunları anlattı.

KAYINVALİDENİN SÖZLERİ KARŞISINDA SİNİRLENDİ

Deniz'in kayınvalidesi Ayşe Hanım, ona karşı çok sert tavırlar gösterince Nursel Ergin dayanamadı. Yıllarca çocuk esirgeme kurumunda yaşayan ve 19 yaşında anne olduktan sonra kayınvalidesi ile yaşadığından bahseden sunucu, kayınvalidenin "Gelinim bebek emzirmeyi bile bilmiyordu" sözlerine çok sinirlendi.

"BU KADINA KÖTÜ DAVRANMIŞSIN"

Kayınvalidesinden hiçbir kötülük görmediğini söyleyen Ergin, "Bu kızın kimsesi yokmuş, sana sığınmış. Çocuğuna nasıl bakamasın sokaktaki köpekler bile içgüdüsel olarak annelik yapıyor. 'Emzirmeyi bilmiyordu' ne demek? Bu laf mı yani? Nasıl emzirmeyi biri mi öğretti? Çok sinirlendirdin beni, sen annesin ya. Bu kadına kötü davranmışsın" diyerek tepki gösterdi.

ÇEKİME DEVAM EDEMEDİ

Eski günlerini hatırladıktan sonra duygusal anlar yaşayan Nursel Ergin, gelin adayı Deniz'e sarılarak ağladı. Ekibe çekime devam edemeyeceğini söyleyen Nursel Ergin, Deniz'i de alarak stüdyodan çıktı.