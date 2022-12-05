Vegan aktivistler, Nusret'i protesto etti: Birleşik Krallık'ta iki milyon insan gıda yardımına muhtaçken altın kaplama biftek satıyorlar - Son Dakika
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Vegan aktivistler, Nusret'i protesto etti: Birleşik Krallık'ta iki milyon insan gıda yardımına muhtaçken altın kaplama biftek satıyorlar

05.12.2022 13:54

Nusret'in Londra'daki restoranında önceden rezerve edilmiş masalara oturan vegan aktivistlerin olduğu bir grup, "Şu anda Birleşik Krallık'ta iki milyon insan gıda yardımlarına muhtaçken, fenomen şefler altın kaplama biftekleri bin sterlinden fazlaya satıyor. Biftek ve diğer kırmızı et çeşitlerinin çevresel olumsuz etkilerinin yüksek olduğunu biliyoruz" açıklamasını yaptı. Nusret'in garsonları, protestoda bulunan kadın eylemciyi dışarı çıkarırken o anlar da kameralara yansıdı.

Dünya genelinde son dönemde artan vegan destekli protestolardan Nusret de nasibini aldı. Extinction Rebellion'a bağlı olan ve "bitki temelli gıda sistemiyle kitlesel yeniden doğallaştırma" kampanyası yürüten Animal Rebellion adlı aktivist grubundan sekiz kişi, dün akşam 18.00 sularında Nusret Gökçe'nin Londra'nın merkezi bir bölgesi olan Knightbridge'deki et lokantasını basarak, önceden rezerve edilmiş masalara oturdu.

"BU RESTORANLAR BOZUK SİSTEMİN SEMBOLÜDÜR"

20 yaşındaki aktivist öğrenci Ben Thomas, "Bu gibi restoranlar bozuk sistemin sembolüdür. Şu anda Birleşik Krallık'ta iki milyon insan gıda yardımlarına muhtaçken, fenomen şefler altın kaplama biftekleri bin sterlinden fazlaya satıyor. Biftek ve diğer kırmızı et çeşitlerinin çevresel olumsuz etkilerinin yüksek olduğunu biliyoruz" açıklamalarında bulundu.

RESTORAN ÇALIŞANLARI DIŞARI TAŞIDI

Aktivist grup tarafından paylaşılan videoda, bir kadının, restoran çalışanları tarafından sokağa çıkarıldığı ve kaldırıma oturtulduğu görülüyor. Halk TV'nin haberine göre, yetkililer olay yerine polis memurlarının çağrıldığını, ancak protestocuların bölgeyi çoktan terk etmiş olmaları nedeniyle güvenlik güçlerinin olay yerine gitmesine gerek kalmadığını bildirdi.

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Londra, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Vegan aktivistler, Nusret'i protesto etti: Birleşik Krallık'ta iki milyon insan gıda yardımına muhtaçken altın kaplama biftek satıyorlar - Son Dakika


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