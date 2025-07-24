Ödül gecesinde ortalık karıştı! Lokman İn, Özge Ulusoy'u dolandırıcılıkla suçladı! - Son Dakika
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Ödül gecesinde ortalık karıştı! Lokman İn, Özge Ulusoy'u dolandırıcılıkla suçladı!

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Ödül gecesinde ortalık karıştı! Lokman İn, Özge Ulusoy\'u dolandırıcılıkla suçladı!
24.07.2025 15:09
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Ödül gecesinde ortalık karıştı! Lokman İn, Özge Ulusoy\'u dolandırıcılıkla suçladı!
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Uluslararası Kalite Ödülleri'nde ''Güvenilir Girişimci'' ödülünü alan Lokman İn, sahnede yaptığı açıklamayla geceye damga vurdu. Ünlü sunucu Özge Ulusoy'un sözleşmeye uymadığını öne süren İn, ''Dolandırıldığım kişi bana ödül veriyor. Ünlü diye dolandırma hakkına mı sahip?'' sözleriyle tepki gösterdi. Müzikle sesi bastırılmak istenen iş insanı sahneden sitemle indi.

İş insanı Lokman İn, sunuculuğunu Özge Ulusoy'un yaptığı bir ödül töreninde sahneye çıkarak yılın güvenilir girişimcisi ödülünü aldı. Ancak ödül töreni, beklenmedik bir açıklamayla gündeme oturdu. İn, ödülü Ulusoy'un elinden alırken çok konuşulacak ifadeler kullandı.

"ÜNLÜ DİYE DOLANDIRMA HAKKINA MI SAHİP?"

Ünlü manken ve sunucu Özge Ulusoy, geçtiğimiz gece düzenlenen Uluslararası Kalite Ödülleri töreninde gecenin sunuculuğunu üstlendi. İstanbul Gayrettepe'de bulunan bir otelde gerçekleşen iş dünyasından birçok isminin bulunduğu bu özel gecede Güvenilir Girişimci ödülünü almak için sahneye çıkan Bowax Türkiye'nin kurucusu Lokman İn'in konuşmasıyla ortam gerildi.

"DOLANDIRILDIĞIM KİŞİDEN ÖDÜL ALMAK ÇOK İLGİNÇ"

Lokman İn, sahnede mikrofonu alarak, daha önce bir proje için anlaşmaya vardıkları Özge Ulusoy'un sözleşmedeki yükümlülüklerini yerine getirmediğini iddia etti. Ödülü teslim alırken, "Dolandırıldığım kişi tarafından ödül almak çok ilginç. Ünlü diye dolandırma hakkına mı sahip?" diyerek tepkisini dile getirdi.

Açıklamalarını sürdüren İn, şu ifadeleri kullandı: "Açılışa geldi, para aldı fakat paylaşım yapmadı. Telefonla arıyorum, cevap vermiyor. Sahnede sesimiz duyulmasın diye müziği açtırıyorlar. Ünlü olması herkesi dolandırabileceği anlamına gelmiyor. Beni görünce kaçıyor. Aldığı paranın hakkını vermesi gerek. 19 yıllık ticari hayatta inişler çıkışlar çok farklı insanlarla karşılaşıyorsunuz. Ben sahneye gelene kadar burada bir sunucu hanımefendi de vardı. Tesadüftür geldiğimde öğrendim. Ne yani ünlü diye dolandırma hakkına mı sahip? Kaçmakla oluyor mu?" sözleriyle sitem ederek sahneden indi. Özge Ulusoy'un yanındaki erkek sunucunun ise pasif kalarak olaya müdahale etmemesi dikkat çekti.

"ÜCRET ÖDENDİ, ŞARTLARI YERİNE GETİRMEDİ"

Lokman İn'in sahibi olduğu şirketin sosyal medya hesabından da olayla ilgili dikkat çekici bir açıklama yapıldı. Açıklamada, Özge Ulusoy'un açılış etkinliğine katılması için ücretinin ödendiği ancak taahhüdünü yerine getirmediği belirtildi. Şirket açıklamasında şu ifadelere yer verildi: Açılış etkinliğimize katılması için anlaştığımız Özge Ulusoy, ücreti ödenmesine rağmen taahhüdünü yerine getirmemiştir. Dün bir ödül töreninde, kurucumuz Lokman İn sahneye çıkmak üzereyken, menajeri Mine Kayakıran tarafından Özge Ulusoy sahneden indirildi."

Açıklamanın sonunda, sektör genelinde benzer sorunların yaşandığına dikkat çekilerek şu çağrıda bulunuldu:

"Bu kadar rezilliğin odağındaki Özge Ulusoy, hiçbir şey olmamış gibi programa devam etti. Çünkü bu sadece bizim değil, sektördeki onlarca markanın yaşadığı bir sorun. Artık ses çıkarma zamanı! Biz bu işin peşini bırakmıyoruz. Kiminle çalışacağınıza lütfen dikkat edin."

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Son Dakika Magazin Ödül gecesinde ortalık karıştı! Lokman İn, Özge Ulusoy'u dolandırıcılıkla suçladı! - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Taylan Özgür:
    hırsız recebin damadı beratıda dolandırmıştı aynı gemide :) 0 0 Yanıtla
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