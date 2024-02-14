Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programının bu haftaki konuğu başarılı şarkıcı Ece Mumay oldu. Nasıl bir çocukluk geçirdiğinden bahseden Mumay, öfke kontrol probleminden dolayı arkadaşını dövdüğünü anlattı.
Kalaycıoğlu'nun "Nasıl bir çocukluk geçirdin?" sorusu üzerine konuşan Ece Mumay, "Ben prenses gibi bir çocuktum ama çok zor bir ergenlik geçirdim. Zor karakterli bir kadın olmaya evrildim. Öfke kontrol problemim vardı ve arkadaşlarımla çok iyi anlaşamıyordum. Hiç Türkçe dersin olmadığı bir Amerikan okuluna geçtim ve dil olarak onlardan çok geride kaldığım için bunun da öfkeme sebebiyet verdiğini düşünüyorum. Bu durum bende çok ciddi bir hırçınlık yarattı çocuklarla dövüşüyorduk saç saça. Annem şikayetlerden dolayı her hafta okula gelirdi. Her hafta birinin ya kulağına ya da burnuna bir şey oluyordu. Kadın-erkek fark etmiyordu, bizde ayrımcılık yok."
"Bu durum lisede de devam etti. 13. sınıfta bir arkadaşımı çok sağlam tokatladım. Ben ayrıcalığa gelemeyen biriyim. Lisede konservatuara geçmiştim ve sınıfta tek kolejden gelen öğrenci bendim. Ben derslerine çalışan biriydim bunlar da dersi kaynatıyorlardı. Bir tanesi tahtada soruyu çözmeye çalışıyordu ben de çözemeyeceksen ben çözeyim dedim. O da bana "Biz hayvanız bir tek sen mi varsın?' dedi. Ben o hoca sınıftan çıkınca o öyle denmez diyerek bir tane yapıştırdım. Sonu çok fena bitmedi."
"Hayatım boyunca yüksek sesten nefret eden biri oldum ve ürperiyorum. Üniversiteden sonra hem iş hem de özel hayatımda daha sakin olmaya başladım. Bu durum çocukluktan geliyor çünkü evde anne ve babam arasında ses çok yüksekti. Babam genetik olarak çok çok yüksek konuşan biridir. Ben çok sakin bir ailede büyümedim. Hep tansiyon yüksekti bizde. Hüznümüzde, mutluluğumuz da hep yüksekti.
Son Dakika › Magazin › ''Öfke kontrol problemim vardı'' diyen Ece Mumay'dan itiraf: Arkadaşımı tokatladım - Son Dakika
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Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk olan şarkıcı Ece Mumay, küçükken öfke kontrol probleminin olduğunu ve lisede bir arkadaşını tokatladığını söyledi.
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