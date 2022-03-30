Oğlum dizisi bu akşam sevenleriyle buluşacak! Yeni bölümde Zeynep oğlunun güvenini kazanmaya çalışıyor! - Son Dakika
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Oğlum dizisi bu akşam sevenleriyle buluşacak! Yeni bölümde Zeynep oğlunun güvenini kazanmaya çalışıyor!

30.03.2022 12:51

Show TV'nin sevilen dizisi 'Oğlum', bu akşam 8. bölümüyle ekrana gelecek. İşte 'Oğlum'un 8. bölümünde yaşanacaklar...

Show TV'nin Ay Yapım imzalı dizisi 'Oğlum'un proje ve senaryo tasarımını Ahmet Katıksız üstlenirken Hürer Ebeoğlu ve Sevgi Yılmaz'ın kalemi Gökçen Usta'nın rejisiyle buluşuyor. Oğlum'un oyuncu kadrosunda Songül Öden, Nihal Yalçın, Canan Ergüder, Feyyaz Duman, Timur Acar, Serhat Teoman, Kubilay Aka, Nazan Kesal, Tuğçe Açıkgöz, Metehan Parıltı gibi birçok başarılı isim yer alıyor.

Oğlum bu akşam 8. bölümüyle ekrana gelecek. Melike bir yandan afişlerle oğlu için adalet ararken diğer yandan Ceren'in bir derdi olduğunu anlar ve meselenin ne olduğunun peşine düşer. Bu sırada Ceren'in okulda uğradığı akran zorbalığı devam etmektedir.

Afişlerin etkisi sürerken Zeynep, oğlunun güvenini kazanmak için her yolu dener. Tuğrul ise artan sosyal baskısından kurtulmanın yolunu ararken Canan'ın tavsiyesini hayata geçirmeye karar verir. Bu tavsiye Demet ve Efe'nin bağına zarar vermek üzere iken Zeynep'in oğlu ile bir güven bağı kurması, olayın aydınlatılması için giderek daha önemli hale gelir.

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Oğlum, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Oğlum dizisi bu akşam sevenleriyle buluşacak! Yeni bölümde Zeynep oğlunun güvenini kazanmaya çalışıyor! - Son Dakika


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