Oğlum dizisi dün akşam yeni bölümüyle yayınlandı! Efe elinde çiçeklerle Melike'nin kapısını çalıyor - Son Dakika
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Oğlum dizisi dün akşam yeni bölümüyle yayınlandı! Efe elinde çiçeklerle Melike'nin kapısını çalıyor

24.03.2022 09:47
Oğlum dizisi dün akşam yeni bölümüyle yayınlandı! Efe elinde çiçeklerle Melike'nin kapısını çalıyor

Yeni başlayan ve şimdiden büyük bir izleyici kitlesi yaratan Oğlum dizisi dün akşam yeni bölümüyle yayınlandı. Efe'nin elinde çiçeklerle Melike'nin kapısına gelmesi her şeyi değiştirir.

Efe'nin cezaevinden çıkmasıyla Tuğrul ve Zeynep yeniden bir aile olmaya çalışırken, Tuğrul'un işleri giderek daha kötüleşti. Sedat Efe'nin tutuksuz yargılanacağını İlyas ve Melike'ye nasıl anlatacağını düşünürken Sedat'tan Efe'nin serbest bırakıldığını duyan İlyas, öfkeden deliye döndü ve Tuğrul'un iş yerine saldırdı. Tuğrul'un çalışanları İlyas'ı döverek uzaklaştırdı. Melike, yavaş yavaş normale dönmeye çalışırken Kaan'ın kıyafetlerini ve oyuncaklarını, yardıma muhtaç başka bir çocuğa vermeye karar verdi. Kaan'ın eşyalarıyla birlikte gittikleri evde, küçük çocuk Sedef'i annesi sandı. Geçmişte bebeğini aldırmak zorunda kalan Sedef yaşadığı bu olayla derinden sarsıldı. Teselliyi ise Bulut'ta buldu. Onunla dertleşip yaşadığı zorlukları anlattı. Yakınlaşan ikili daha fazla birbirine karşı koyamadı ancak genç aşıkların önünde çok büyük bir engel vardı. Bulut, Sedef'in Kaan'ın teyzesi olduğunu öğrenince istemese de ondan uzaklaşmak zorunda kaldı.

Oğlum dizisi dün akşam yeni bölümüyle yayınlandı! Efe elinde çiçeklerle Melike'nin kapısını çalıyor

Kaan'ın öldüğü gün yanına gelen gizemli kadın ile birlikte ormanda yürüdüğü anlar ise izleyicide merak uyandırdı. Kaan'ın ağaçtan atladıktan sonra kendine gelip, bu gizemli kadın ile yürümeye başladığı görüldü. Evine dönen Efe, evde gizlice cep telefonu alarak olayla ilgili araştırma yaptı. Melike'nin fotoğrafını gören küçük çocuk, onun karakolda çikolata verdiği kadın olduğunu hatırladı. Onu ağlattığı için çok üzülen Efe, Kaan'ın ölmeden önce annesine çiçek toplamaya çalıştığını hatırladı. Evden kaçarak Melike'ye gitmeye karar veren Efe, gitmeden onun için çiçek topladı.

Oğlum dizisi dün akşam yeni bölümüyle yayınlandı! Efe elinde çiçeklerle Melike'nin kapısını çalıyor

EFE'Yİ KARŞISINDA GÖREN MELİKE BÜYÜK ŞOK YAŞADI

Melike, Efe'yi karşısında görünce büyük bir şok yaşadı. İlk önce sinirlenen Melike, Efe'nin elinde çiçeklerle üzgün halini görünce çocuğa dayanamadı. Ne olursa olsun onun da bir çocuk olduğunu unutmayan Melike, Efe'yi eve aldı ve evden kaçarken dizini yaralayan küçük çocuğa pansuman yaptı. Efe'nin tek başına eve dönmesini istemeyen Melike, Zeynep'i arayıp haber verdi. Her yerde Efe'yi arayan Zeynep, Tuğrul, Demet ve Sedat yola çıktı. Bu sırada eve gelen İlyas ve Ceren, Efe'yi görünce şaşırırken İlyas da küçük çocuğa karşı yumuşamaya başladı. Efe'yi almaya gelen Tuğrul ve İlyas arasında kavga çıkarken iki aile arasında gerilim tırmandı.

Oğlum dizisi dün akşam yeni bölümüyle yayınlandı! Efe elinde çiçeklerle Melike'nin kapısını çalıyor

KAAN'IN ÖLÜMÜNÜN CİNAYET OLDUĞU KESİNLEŞTİ

Kaan'ın ölüm sebebi de bu bölümde ortaya çıktı. Otopsi sonucunu öğrenen Sedat, Demet'e Kaan'ın boğularak öldürüldüğünü söyledi. Artık kaza ihtimalinin ortadan kalkmasıyla olayın kesinlikle bir cinayet olduğu kanıtlandı. Efe'nin gelişinin ardından Melike, asıl katilin küçük bir çocuk değil, onu yetiştiren anne babasının olduğunu anladı. Melike, alyansını satarak üzerinde Tuğrul ve Zeynep'in fotoğrafının olduğu "Kaan'ın katilleri burada, adalet nerede?" yazılı afişler yaptırarak her yere astırdı. Finalde Efe'yle evden çıkan Zeynep ve Tuğrul, afişleri görünce donup kaldılar. Ailesiyle keyifli vakit geçirmek için heveslenen Efe, bir hayal kırıklığı daha yaşadı. Peki Melike'nin bu hamlesi dengeleri nasıl değiştirecekti?

Oğlum dizisi dün akşam yeni bölümüyle yayınlandı! Efe elinde çiçeklerle Melike'nin kapısını çalıyor
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Son Dakika Magazin Oğlum dizisi dün akşam yeni bölümüyle yayınlandı! Efe elinde çiçeklerle Melike'nin kapısını çalıyor - Son Dakika


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