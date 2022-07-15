İngiliz basınında yer alan haberlere göre 56 yaşındaki Hurley'in oğlu Damian, bu pozlar yüzünden arkadaşlarının kendisiyle alay ettiğini söyleyerek annesine "Anne ne olur cesur pozlar verme" diyerek uyarıda bulunmuştu.

Kaynak: Snob Magazin

Elizabeth Hurley, Magazin, Son Dakika

Son Dakika › Magazin › Oğlunun 'üstsüz Poz Verme' Uyarısına Kulak Asmadı! - Son Dakika

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