Oğlunun 'üstsüz Poz Verme' Uyarısına Kulak Asmadı! - Son Dakika
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Oğlunun 'üstsüz Poz Verme' Uyarısına Kulak Asmadı!

15.07.2022 15:00
Oğlunun 'üstsüz Poz Verme' Uyarısına Kulak Asmadı!

56 yaşındaki eski model ve oyuncu Elizabeth Hurley, oğlunun "Anne ne olur cesur pozlar paylaşma!" uyarısına kulak asmadı. Hurley'in son pozları sosyal medyada olay oldu. İşte detaylar...

56 yaşında olmasına rağmen kusursuz fiziğiyle gençlere taş çıkartan ünlü model Elizabeth Hurley, cesur pozlarıyla hayranlarını adeta büyülüyor.

OĞLUNUN UYARILARINA KULAK ASMADI

İngiliz model ve oyuncu Elizabeth Hurley'nin sosyal medyada paylaştığı cesur pozları 20 yaşındaki oğlu Damian'ı kızdırmıştı.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre 56 yaşındaki Hurley'in oğlu Damian, bu pozlar yüzünden arkadaşlarının kendisiyle alay ettiğini söyleyerek annesine "Anne ne olur cesur pozlar verme" diyerek uyarıda bulunmuştu.

Oğlunun sözlerine kulak asmayan Hurley, iddialı paylaşımlarına devam ediyor.

İŞTE O POZLAR...

Oğlunun 'üstsüz Poz Verme' Uyarısına Kulak Asmadı!

Oğlunun 'üstsüz Poz Verme' Uyarısına Kulak Asmadı!

YORUMLAR
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Elizabeth Hurley 'Anne artık yapma' sözünü takmadı! Ünlü mankenden erotik bir poz daha Elizabeth Hurley 'Anne artık yapma' sözünü takmadı! Ünlü mankenden erotik bir poz daha
Kaynak: Snob Magazin

Elizabeth Hurley, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Oğlunun 'üstsüz Poz Verme' Uyarısına Kulak Asmadı! - Son Dakika

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