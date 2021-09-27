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Oğluyla birlikte ölümden dönen Nadide Sultan, kurban kestirdi - Son Dakika

Oğluyla birlikte ölümden dönen Nadide Sultan, kurban kestirdi

27.09.2021 11:56

Oğluyla aracına binerek eve gitmeye çalışan şarkıcı Nadide Sultan trafikte büyük facia yaşadı. Oğlunun oturduğu koltukta çıkan yangını fark eden şarkıcı, hemen müdahale etti. Olaydan yara almadan kurtulan Nadide Sultan, 2. Sayfa programında yaptığı açıklamada "Sıcaklığı fark edince dumanı gördüm. Kurban kesip Afrika'daki çocuklara gönderdim" sözlerine yer verdi.

Şarkıcı Nadide Sultan'ın, cumartesi akşamı oğlu Kaan'la eve giderken, bir anda kullandığı aracın arka koltuğu yanmaya başladı. Çocuğunun uyuduğu sırada alevleri görüp panikleyen şarkıcı, yangına hemen müdahale etti.

"SEYİR HALİNDEYKEN SIRTIMDA BİR SICAKLIK HİSSETTİM"

Elektrik kaynaklı çıkan yangına söndürme tüpüyle müdahale eden Sultan, çok korktuğunu belirtti. Aracını hemen servise götüren şarkıcı, bir gün sonra ise kurban kestirdi. Bugün TV8'de yayınlanan 2. Sayfa programına telefonla bağlanan Nadide Sultan, yaşadığı olay hakkında şunları söyledi: "Araçla gidiyordum. Akşam saatlerinde Kaan'da arkada uyuyordu. Belimde bir sıcaklık hissettim. Sonra belim acımaya başladı ve aracın arka koltuğundaki dumanı fark ettim. Hemen kenara çekip söndürmeye çalıştım. İlk etapta camlar açık olduğu için sigara izmariti geldiğini düşündüm. Hemen video çekip araç servisine gönderdim. onlarda elektrik tesisatından çıkmış olabilir dediler."

Oğluyla içinde bulunduğu araçta yangın çıkan şarkıcı Nadide Sultan, kurban kestirdi

"KURBAN KESTİRİP AFRİKA'DAKİ ÇOCUKLARA GÖNDERDİM"

"Eşim de çekimdeydi. Yangını söndürüp yavaş yavaş devam ettim. Teknik bir arızadan kaynaklanıyormuş. Benim arabanın modelinin aynısı diğer gün yanmış. hemen ardından kurban kestirdim. Kazaya belaya karşı kurban kestirip Afrika'daki çocuklara gönderdim. Ondan önceki haftada Kaan kafasını vurmuştu o da çok şişmişti. Kurşun döktürme falan bilmem ondan kurban kestirdim."

Oğluyla içinde bulunduğu araçta yangın çıkan şarkıcı Nadide Sultan, kurban kestirdi
Oğluyla birlikte ölümden dönen Nadide Sultan, kurban kestirdi

Nadide Sultan, Cumartesi, Afrika, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Oğluyla birlikte ölümden dönen Nadide Sultan, kurban kestirdi - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Oğluyla birlikte ölümden dönen Nadide Sultan, kurban kestirdi - Son Dakika
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