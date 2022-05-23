Oğluyla İlgili Bomba İtiraf! Böyle Açıkladı

Sanatçı İzzet Yıldızhan, Adana ve Hatay'dan sonra önceki akşam İstanbul'da Serra-Çetin Kaymaz çiftinin düğününde sahneye çıktı. Yıldızhan, sahne aldığı iki saat süresince üç kostüm değiştirdi. Yıldızhan'ın sahnede benzer görüntüler çıktı ortaya. Sanatçının sahneye çıkmasıyla paralar ve dolarlar adeta havada uçtu.

BABALARINI YALNIZ BIRAKMADILAR

Sahne sırasında ünlü türkücüyü, oğulları Mustafa, Ali Yüşa ve Veysel Efe babalarını yalnız bırakmadı.

ÜÇÜNCÜ OTEL SİNYALİ

Yıldızhan sahne öncesi gazetecilerin sorularına cevap verdi. Üç oğluyla birlikte kameraların karşısına geçen geçen İzzet Yıldızhan röportaj sırasında üçüncü otelini alacağının sinyalini verdi.

"BABASI ONA DA HİLTON ALIR"

Büyük oğlu Mustafa'yı İzmir'deki otelin başına getirdiğini, Ali Yüşa ise önümüzdeki ay Ankara'da açacağı otelin başına geçireceğini söyleyen sanatçı "Mustafa ve Ali Yüşa'yı otellerin başına geçirdik. Veysel Efe de şu anda İzmir'deki otel de çalışıyor. Ama merak etmesin babası ona da Hilton alır" diye konuşarak genç oğlunu iş hayatına teşvik etti.

İzzet Yıldızhan İzmir den sonra önümüzdeki ay Ankara'da da DoubleTree by Hilton otelini açmaya hazırlanıyor.