Öğrenciler sınav stresini halay çekerek attı - Son Dakika
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Öğrenciler sınav stresini halay çekerek attı

31.05.2022 13:36
Öğrenciler sınav stresini halay çekerek attı

Erzincan'da bahar şenliklerinde Türk Halk Müziği Konseri verildi.

Erzincan'da bahar şenliklerinde Türk Halk Müziği Konseri verildi. Üniversite öğrencileri sınav stresini halay çekerek attı.

Bahar şenlikleri dahilinde üniversitede Türk Halk Müziği Konseri verildi. Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı tarafından verilen konser, Yalnızbağ Yerleşkesinde bulunan Amfi Tiyatro'da gerçekleştirildi.

Konsere Eğitim Fakültesi Dekanı Mücahit Kağan, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Günün son ışıklarıyla birlikte başlayan konserde solist Caner Killik Türk Halk Müziği'nden birbirinden güzel eserler seslendirdi. Yoğun ilgi gören konserde katılımcılar halaylar çekerek oldukça eğlenceli vakit geçirdikleri görüldü. - ERZİNCAN

Öğrenciler sınav stresini halay çekerek attı
Öğrenciler sınav stresini halay çekerek attı
Öğrenciler sınav stresini halay çekerek attı

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Kaynak: İHA

Türk Halk Müziği, Eğitim Fakültesi, Erzincan, Konser, Magazin, Son Dakika

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