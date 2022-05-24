Oğuzhan Koç'u Üzecek Açıklama! Böyle Duyurdu - Son Dakika
Üye Girişi

Oğuzhan Koç'u Üzecek Açıklama! Böyle Duyurdu

24.05.2022 22:51
Oğuzhan Koç'u Üzecek Açıklama! Böyle Duyurdu

Yaz ayında şarkıcı Oğuzhan Koç ile evlenmesi beklenen oyuncu Demet Özdemir, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Setten çıktığını söyleyen oyuncu, 'Romantik değilim' açıklamasına açıklık getirdi. Özdemir'in yeni açıklaması Oğuzhan Koç'u üzecek cinsten. İşte detaylar...

Yaz ayında evlenmeleri beklenen Demet Özdemir- Oğuzhan Koç çifti, magazin gündeminden düşmüyor. Geçtiğimiz günlerde bir AVM'de görüntülenen ünlü çifte, düğün törenlerinin dört gün süreceği iddiası soruldu.

"DÜĞÜNÜMÜZ İKİ GÜN SÜREBİLİR"

Bu iddiaya yanıt veren Demet Özdemir, "Dört gün değil ama iki gün olabilir. Bir günü de arkadaşlarımızla eğlenerek geçirmek istiyoruz, herkese zaman ayırmak istiyoruz. O yüzden şimdiden bir şey söyleyip, daha sonra onu yapamamak kötü olur" ifadelerini kullandı.

"ROMANTİK BİRİ DEĞİLİM"

Yaz ayında şarkıcı Oğuzhan Koç ile evlenmesi beklenen oyuncu Demet Özdemir, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Setten çıktığını söyleyen oyuncu, 'Romantik değilim' açıklamasına açıklık getirdi.

Güzel oyuncu, "Ben öyle düşünüyorum. Romantik biri olduğumu söylesem yalan söylemiş olurum. Eğlenceyi ve espri yapmayı çok severim ama kendimi romantik bulmuyorum" açıklamasında bulundu.

DEMET ÖZDEMİR KİMDİR?

Demet Özdemir kimdir, nereli ve kaç yaşında; Demet Özdemir, Türk oyuncu, model ve dansçıdır. 26 Şubat 1992 doğumlu Özdemir, 30 yaşındadır.

Fantastik drama dizisi Sana Bir Sır Vereceğim'deki "Aylin" karakteriyle tanındı. Global arenada ilk çıkışını Can Yaman ile birlikte rol aldığı Star TV'de Erkenci Kuş dizisiyle yaptı.

'Aşk Taktikleri' adlı filmle gündemde olan Demet Özdemir şu sıralar şarkıcı Oğuzhan Koç ile aşk yaşıyor.

Oğuzhan Koç'u Üzecek Açıklama! Böyle Duyurdu
Oğuzhan Koç'u Üzecek Açıklama! Böyle Duyurdu
Oğuzhan Koç'u Üzecek Açıklama! Böyle Duyurdu
Oğuzhan Koç'u Üzecek Açıklama! Böyle Duyurdu
Oğuzhan Koç'u Üzecek Açıklama! Böyle Duyurdu

YORUMLAR
500
Kourtney Kardashian ve Travis Barker'in milyonluk düğününe dağıtılan makarnanın porsiyonu damga vurdu Kourtney Kardashian ve Travis Barker'in milyonluk düğününe dağıtılan makarnanın porsiyonu damga vurdu ERGAB Başkanı Sevim'in kızı dünya evine girdi ERGAB Başkanı Sevim'in kızı dünya evine girdi
Kaynak: Snob Magazin

Demet Özdemir, Oğuzhan Koç, Etiler, Düğün, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Oğuzhan Koç'u Üzecek Açıklama! Böyle Duyurdu - Son Dakika


Son Dakika
22:49 AK Partili Hamza Dağ'dan, Kılıçdaroğlu'nun paylaştığı videoya tepki geldi: Kendisine verilen görevi yerine getirdi
22:36 Saat 22.00'ı işaret etmişti! Kılıçdaroğlu: Ensar ve TÜRGEV, ABD'ye 1 milyar lira transfer etti
22:05 Erdoğan'ı kızdıracak açıklama: İsveç ve Finlandiya, NATO toplantısına katılacak
21:56 4 yıl önce cinayete kurban gitmişti! Eşyaları ve kemik parçaları Kato Dağı eteklerinde ortaya çıktı
21:55 Futbolcu Kurt Zouma, kedisine şiddet uyguladığını çıktığı mahkemede kabul etti!
21:54 Macaristan Başbakanı Orban seçimi kazanır kazanmaz OHAL ilan etti!
20:51 ABD basınından ilginç iddia: DEAŞ üyesi bir terörist, Eski ABD Başkanı George Bush'a suikast planladı
20:50 Türkiye'de 24 Mayıs koronavirüs tablosu paylaşıldı! Bin 304 yeni vaka tespit edildi, 6 kişi hayatını kaybetti
20:13 Bakan Soylu açıkladı: Amanos Dağları'nda biri yeşil diğeri gri kategoride olmak üzere iki teröristi etkisiz hale getirdi
19:55 Uyuşturucu kaçakçılığından tutuklu yargılanan Ali Osman Akat tahliye edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2022 22:57:52. #1.13#
SON DAKİKA: Oğuzhan Koç'u Üzecek Açıklama! Böyle Duyurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement