Oğuzhan Koç'un yeni imajı Freddie Mercury'ye benzetildi! İşte bıyıkların sırrı - Son Dakika
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Oğuzhan Koç'un yeni imajı Freddie Mercury'ye benzetildi! İşte bıyıkların sırrı

13.10.2022 20:35

Diyarbakır konserine bıyıklı imajıyla çıkan şarkıcı Oğuzhan Koç, dünyaca ünlü yıldız Freddie Mercury'ye benzetildi. Ünlü şarkıcının dijitalde yayınlanacak olan bir dizi için bıyık bıraktığı öğrenildi.

Oğuzhan Koç, Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamında Diyarbakır'da yapılan Sur Kültür Yolu Festivali'nin ikinci gününde sahneye çıktı. Geçtiğimiz haftalarda oyuncu Demet Özdemir ile nikah masasına oturan şarkıcı, 50 bin kişinin karşısına yeni imajıyla çıktı. Bıyık bırakan Koç'un son hali müzik efsanesi Queen grubunun solisti şarkılarıyla olduğu kadar stiliyle de dönemine damga vurmuş Freddie Mercury'ye benzetildi.

Freddie Mercury'ye benzetenler oldu! Oğuzhan Koç'un bıyıklı imajının sırrı belli oldu

FİLM KARAKTERİ İÇİN HAZIRLANMIŞ

İmajı ile sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında olan Oğuzhan Koç'un bıraktığı bıyığın dijital platform için çekilen yeni sinema filmindeki karakteri için bıraktı ortaya çıktı. Film için bıyık bıraktığı anlaşılan Oğuzhan Koç'un sinema filminde canlandırdığı karakter sosyal medyada konuşulmaya başlandı.

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Kaynak: Magazinkolik

Freddie Mercury, Oğuzhan Koç, Diyarbakır, Türkiye, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Oğuzhan Koç'un yeni imajı Freddie Mercury'ye benzetildi! İşte bıyıkların sırrı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Oğuzhan Koç'un yeni imajı Freddie Mercury'ye benzetildi! İşte bıyıkların sırrı - Son Dakika
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