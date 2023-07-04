Oğuzhan Koç ile görüntülenen Ala Tokel ilk kez konuştu: Komşuyuz

Geçtiğimiz sene ağustos ayında evlenen Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir çifti, 28 Mayıs'ta tek celsede boşandı. Koç, Özdemir'in ardından sosyal medya fenomeni Ala Tokel ile görüntülendi. Bir mekanda yan yana görüntülenen ikili, daha sonra aynı araçta objektiflere yansıdı. Koç ile görüntüleri gündem olan fenomen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sadece komşu olduklarını söyleyerek aşk iddiasını yalanladı.

ALA TOKEL: KOMŞUYUZ

Boşandıktan sonra her adımı çok konuşulan Oğuzhan Koç, Alaçatı'da Ala Tokel'le bir mekanda görüntülendi. Gece boyunca eğlenen ikili, daha sonra aynı araçta objektiflere takıldı. Koç hakkında çıkan aşk iddiasına sessiz kalırken Ala Tokel'den cevap gecikmedi. Twitter'da bir kullanıcının "Magazine göre Oğuzhan Koç ile Ala Tokel berabermiş. Ala basın açıklaması yap" paylaşımına cevap veren Tokel, dalga geçerek "Komşumuz bizim oluyor da, komşumuz oluyor" dedi.