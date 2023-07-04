Oğuzhan Koç ile görüntülenen Ala Tokel ilk kez konuştu: Komşuyuz - Son Dakika
Üye Girişi

Oğuzhan Koç ile görüntülenen Ala Tokel ilk kez konuştu: Komşuyuz

04.07.2023 09:46

Geçtiğimiz sene evlenen Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir çifti boşandıktan sonra Oğuzhan Koç, sosyal medya fenomeni Ala Tokel ile görüntülendi. İkilinin yan yana görüntülendiği mekandan sonra aynı araçta objektiflere takıldılar. Ala Tokel, aşk iddialarını yalanlayarak sadece komşu olduklarını söyledi.

Geçtiğimiz sene ağustos ayında evlenen Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir çifti, 28 Mayıs'ta tek celsede boşandı. Koç, Özdemir'in ardından sosyal medya fenomeni Ala Tokel ile görüntülendi. Bir mekanda yan yana görüntülenen ikili, daha sonra aynı araçta objektiflere yansıdı. Koç ile görüntüleri gündem olan fenomen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sadece komşu olduklarını söyleyerek aşk iddiasını yalanladı.

ALA TOKEL: KOMŞUYUZ

Boşandıktan sonra her adımı çok konuşulan Oğuzhan Koç, Alaçatı'da Ala Tokel'le bir mekanda görüntülendi. Gece boyunca eğlenen ikili, daha sonra aynı araçta objektiflere takıldı. Koç hakkında çıkan aşk iddiasına sessiz kalırken Ala Tokel'den cevap gecikmedi. Twitter'da bir kullanıcının "Magazine göre Oğuzhan Koç ile Ala Tokel berabermiş. Ala basın açıklaması yap" paylaşımına cevap veren Tokel, dalga geçerek "Komşumuz bizim oluyor da, komşumuz oluyor" dedi.

Oğuzhan Koç ile görüntülenen Ala Tokel sessizliğini bozdu: Komşuyuz
Oğuzhan Koç ile görüntülenen Ala Tokel sessizliğini bozdu: Komşuyuz
Oğuzhan Koç ile görüntülenen Ala Tokel sessizliğini bozdu: Komşuyuz
YORUMLAR
500

Demet Özdemir, Oğuzhan Koç, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Oğuzhan Koç ile görüntülenen Ala Tokel ilk kez konuştu: Komşuyuz - Son Dakika


Son Dakika
10:11 Avrupa hayalleri kuran Ersin Destanoğlu'na tek teklif Pendikspor'dan geldi
10:07 Avrupa'ya gitme hayalleri kuran Ersin Destanoğlu'na tek teklif Pendikspor'dan
10:08 13 yıl sonra ilk kez Ankara'ya Mısır büyükelçisi atandı
10:04 Son Dakika! 13 yıl sonra Türkiye ve Mısır arasında büyükelçi ataması
09:44 Fransa'daki olayları aktaran Türk muhabire, canlı yayında şok yaşadı! Fransız polis Ankaralı çıktı
09:40 Fransa'daki olayları aktaran Türk muhabire, canlı yayında şaşkınlık yaratan uyarı! Fransız polis Ankaralı çıktı
09:38 Mauro Icardi'ye Suudi Arabistan'dan astronomik teklif! Galatasaray defterini kapatabilir
09:33 Suudi Arabistan'dan Mauro Icardi'ye çılgın teklif! Galatasaray'ı tercih etmesi mucize olur
09:35 Oğuzhan Koç ile görüntülenen Ala Tokel ilk kez konuştu: Komşuyuz
09:30 Oğuzhan Koç ile görüntülenen Ala Tokel sessizliğini bozdu: Komşuyuz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2023 10:27:40. #1.11#
SON DAKİKA: Oğuzhan Koç ile görüntülenen Ala Tokel ilk kez konuştu: Komşuyuz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement