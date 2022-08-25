Düğün hazırlıklarına devam eden Demet Özdemir , bu akşam yakın arkadaşları ile Kına Gecesi yaptı. Ünlü oyuncunun özel gecesine ünlü isimler katılırken, kına yakıldığı sırada duygusal anlar yaşandı.

Kaynak: Snob Magazin

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Son Dakika › Magazin › Demet Özdemir Kına Gecesinde Gözyaşlarını Tutamadı! İşte İlk Fotoğraflar - Son Dakika

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