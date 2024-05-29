Oğuzhan Koç Mersin ve Amasya'da Art Arda Konserler Verdi - Son Dakika
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Oğuzhan Koç Mersin ve Amasya'da Art Arda Konserler Verdi

Oğuzhan Koç Mersin ve Amasya\'da Art Arda Konserler Verdi

Oğuzhan Koç, yoğun bir programla geçirdiği Mayıs ayında önce Mersin Mut Festivali'nde sahneye çıktı, ardından Amasya Kapalı Spor Salonu'nda sevenleriyle buluştu. İki konserde de on binlerce kişiye unutulmaz bir gece yaşatan Koç, büyük bir kalabalığın ilgi gösterdiği konserlerde en güzel şarkılarını söyledi. Son olarak özel bir etkinlikte sahne alan Koç, ülkenin her yerinde şarkı söylemek istediğini ve mümkün olduğunca konser vermek istediğini dile getirdi.

29.05.2024 11:15
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Oğuzhan Koç Mersin ve Amasya'da art arda konserler verdi. Mayıs ayını yoğun bir programla geçiren Oğuzhan Koç hafta sonu Mersin Mut Festivali'nde sahneye çıktı.

Hemen ardından Amasya Kapalı Spor Salonu'nda sevenleriyle kucaklaştı. İki konserde de on binlerce kişiye seslenen Oğuzhan Koç seyircisine unutamayacakları iki gece yaşattı.

Büyük bir kalabalığın ilgi gösterdiği konserlerde zaman zaman izdiham yaşandı. Oğuzhan Koç sahnede olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirip en güzel şarkılarını söyledi.

Son olarak özel bir etkinlikte sahne alan Koç, "Ülkenin her yerinde şarkı söylemek istiyorum. Şarkılarımın ezbere söylenmesi çok güzel... Mümkün olduğunca konser vermek istiyorum. O yüzden biraz oyunculuğu boşladım" dedi.

Kaynak: Magazinkolik

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Son Dakika Magazin Oğuzhan Koç Mersin ve Amasya'da Art Arda Konserler Verdi - Son Dakika

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