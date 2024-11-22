Oğuzhan Koç parasını nereye yatırdığını açıkladı

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Ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç, 2022'de dünya evine girdiği oyuncu Demet Özdemir ile 8 ay süren evliliğini anlaşmalı olarak nokta koymuştu. Çiftin ayrılığı günlerce konuşulurken Koç, son olarak yatırımlarıyla gündeme geldi.

Geçtiğimiz günlerde Kıbrıs'tan ev aldığı ortaya çıkan Koç'a muhabirler, "Yatırımlarınızı nasıl değerlendiriyorsunuz?" diye sordu.

39 yaşındaki şarkıcı, "Bence en mantıklısı gayrimenkul almak, ev almak, ofis almak... Ben oralardan yana kullanıyorum tercihlerimi" diye konuştu.