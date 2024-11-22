Oğuzhan Koç parasını nereye yatırdığını açıkladı - Son Dakika
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Oğuzhan Koç parasını nereye yatırdığını açıkladı

Oğuzhan Koç parasını nereye yatırdığını açıkladı

Şarkıcı Oğuzhan Koç, ''Bence en mantıklısı'' sözleriyle birikimlerini nasıl değerlendirdiğini açıkladı.

22.11.2024 17:26
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Ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç, 2022'de dünya evine girdiği oyuncu Demet Özdemir ile 8 ay süren evliliğini anlaşmalı olarak nokta koymuştu. Çiftin ayrılığı günlerce konuşulurken Koç, son olarak yatırımlarıyla gündeme geldi.

Oğuzhan Koç parasını nereye yatırdığını açıkladı

Geçtiğimiz günlerde Kıbrıs'tan ev aldığı ortaya çıkan Koç'a muhabirler, "Yatırımlarınızı nasıl değerlendiriyorsunuz?" diye sordu.

Oğuzhan Koç parasını nereye yatırdığını açıkladı

39 yaşındaki şarkıcı, "Bence en mantıklısı gayrimenkul almak, ev almak, ofis almak... Ben oralardan yana kullanıyorum tercihlerimi" diye konuştu.

Ekonomi, Ünlüler, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Oğuzhan Koç parasını nereye yatırdığını açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Cocukluk askimsin:
    bende 17binin 12bini kiraya verip kalan 5 bin TL ile eksi hesap 76binde onu faizini ödeyip borclaniyorum. asgari ücrete zam yapın loo 33 0 Yanıtla
  • Osman Kaan:
    Helal olsun, gidip karıyla kızla yemiyor efendi adam 10 8 Yanıtla
  • Çelikk:
    Aferin oğluma 10 1 Yanıtla
  • Chen Medya :
    teşekkürler bende parami nerede değerlendirsem diye düşünüyordum 4 1 Yanıtla
  • Mustafa Açıkgöz:
    Ben emekliğim nasıl gecinirim diye düşünüyorum milletin derdi yatırım biraz da geçim derdini haber yapın 5 0 Yanıtla
  • V. A.:
    Altın almak.. 3 1 Yanıtla
  • Recep Özdoğan:
    ey yatırım yapmış karıyı niye gösteriyor haber 1 0 Yanıtla
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