Oğuzhan Koç, Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali\'nde Sahne Aldı

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Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali'nde sahne alan Oğuzhan Koç, Sivrihisar'da sevenleriyle buluştu.

Sivrihisar Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali, tüm hızıyla devam ediyor. Ünlü sanatçıları Sivrihisar'da ağırlayan Sivrihisar Belediyesi, vatandaşlara unutulmaz bir festival yaşatıyor. Bu çerçevede, Açık Hava Heykel Müzesi festival alanında Oğuzhan Koç sahne aldı. Festival alanını dolduran 40 bine yakın vatandaşa unutulmaz bir akşam yaşatan ünlü sanatçı en güzel şarkılarını seslendirdi. Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci ise şiir okuyarak vatandaşlara ve Sivrihisar'a olan sevgisini dile getirdi.

"Görüyorum ki her şey çok güzel olmuş"

Konserde konuşan Başkan Dökmeci, "Festivalimize gelen vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Görüyorum ki her şey çok güzel olmuş. Siz benim dilediğim dilek, en güzel anlarımda düşlediğim gerçeksiniz. Mavi denizler gibi sonsuz. Aldığım nefes gibi içimdesiniz. Son sözüm, göklere uzanan ellerimsiniz. Teşekkürler Sivrihisar" dedi.

Başkan Dökmeci, Oğuzhan Koç'a da teşekkür ederek çiçek ve hediye takdim etti. - ESKİŞEHİR