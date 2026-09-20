Oğuzhan Koç\'un Edirne konserinde sigara içen kişiye tepkisi kameralara yansıdı

Oğuzhan Koç'un Edirne konserinde sigara içen kişiye tepkisi kameralara yansıdıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç, Edirne'deki konserde izleyici alanında sigara içerek sahne önünden geçen bir kişiye tepki gösterdi. Koç'un tepkisi çevredeki izleyicilerin dikkatini çekerken, o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı ve konser programı daha sonra devam etti.
Ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç, Edirne'de düzenlenen konserde, izleyicilerin bulunduğu alanda sigara içerek sahne önünden geçen bir kişiyi fark edince duruma tepki gösterdi.
Sahne önündeki kişiye yönelik tepkisini dile getiren Koç'un o anları, konser alanında bulunan vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Koç'un tepkisi çevredeki izleyicilerin de dikkatini çekerken, konser programı daha sonra devam etti.
Oğuzhan Koç'un Edirne'deki konserine vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, yaşanan kısa süreli olay gecenin dikkat çeken anları arasında yer aldı.
Kaynak: İHA
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