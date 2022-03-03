Oğuzhan Uğur Eski Sevgilisi Müjde Uzman ile Biten İlişkisinin Nedenini İlk Kez Açıkladı - Son Dakika

Oğuzhan Uğur, oyuncu Müjde Uzman ile ilişkisini anlatırken magazin basınını suçladı, "Fotoğraflar silinmiş haberleri yaptılar, biz de çok ayrılan barışan ilişkileri laçkaya dönmüş bir çifte döndük" dedi. Oğuzhan Uğur, Müjde Uzman için "o kadın" hitabını kullanarak ilginç açıklamalara imza attı.

İşte Oğuzhan Uğur'un eski aşkı Müjde Uzman'la ilgili açıklamalarından satırbaşları:

MÜJDE'YLE HİÇ EX OLMADIK, TUTKULU BİR İLİŞKİ YAŞADIK

"Ama biz hiç ex olmadık bu kız arkadaşımla. O yüzden hep next'i zorladık. Biz EKG cihazi gibiydik, sürekli hareketli, dümdüz olsak zaten aşk ölecek dedik, o yüzden tutkulu bir ilişki yaşadık. Magazinlerin devreye girmesiyle biz bu kadar ayrılmış gibi gözüktük aslında. Yani ben birine trip atamayacağımı öğrendim bu kadar takipçim varken. Aşk acısı değilse de, slow şarkı paylaştığımda ertesi gün magazinde gördüm. Ayrıldılar! Çünkü slow şarkı paylaştılar!"

"O kadar çok yorum geliyor ki ilişkimle ilgili, bir gün fotoğrafları arşivledim, 'fotoğraflar silinmiş" ilk haber bu oldu. Çok önemli bir şeymiş gibi... Magazin için çok önemli, benim için de çok önemli de, haberler yaptılar. Biz de çok ayrılan barışan, ilişkileri laçkaya dönmüş bir çifte döndük."

İLİŞKİMİZ MAGAZİNE DÜŞÜNCE SULANDI

"O kadının da çok iyi işleri var, o da bu sektörde, onun da dijital ayak izi çok önemli ama maalesef magazinlere, sosyal mecralara düşünce sulandırıldı, biz de her tartışmamızda ayrılıyormuş gibi yansıdı. Halbuki o bizim aramızdaki mesele, kimseyi ilgilendirmezdi. Hayatıma öyle bir kadının girmesi, bu kadar meselesi olması, bir ateş de olsa bu kadar dumanı tütmesi çok hoşuma gidiyor çünkü yıllarca sevgilim olmamıştı, bana bir ruh verdi kadın, artık yediğim yemekten keyif alıyorum, gün batımını izliyorum artık, gün batımıyla ilgilenmezdim ama kadın girdi hayatıma artık gün batımını izliyorum, o yüzden benim için finali ayrılık da olsa çok saygı duyduğum bir ilişkiydi. O yüzden çok teşekkür ederim kendisine."