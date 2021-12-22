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Oktay Kaynarca'dan sevenlerine müjde! Yeni sezonda ATV'de başlayacak bir dizide oynayacak - Son Dakika

Oktay Kaynarca'dan sevenlerine müjde! Yeni sezonda ATV'de başlayacak bir dizide oynayacak

22.12.2021 11:39
Oktay Kaynarca'dan sevenlerine müjde! Yeni sezonda ATV'de başlayacak bir dizide oynayacak

Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol alan başarılı oyuncu Oktay Kaynarca, yeni bir diziyle ekran macerasına başlıyor. Oyuncu, Onur Tan'ın yönetmen koltuğuna oturacağı yeni dizide hem başrol oynayacak hem de dizinin yapımcılığını üstlenecek.

ATV ekranlarında yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin merakla beklenen yeni sezonu kanal ve yapımcı firma arasında sorunlardan dolayı yayınlanmadı. Dizide Hızır Çakırbeyli karakterini oynayan Oktay Kaynarca da yeni bir projeyle ekrana dönmeye hazırlanıyor.

YENİ DİZİSİ DE ATV'DE OLACAK

Instagram hesabından Kaynarca'nın yeni projesini duyuran gazeteci Birsen Altuntaş, "Raci Şaşmaz ve Bahadır Özdener'den bağımsız hareket etme kararı alan Oktay Kaynarca, yine ATV için eylül ayına çok iddialı bir dizi hazırlıyor. Yönetmen koltuğunda Onur Tan'ın oturacağı dizi çok acıklı bir kadın ve çok sert bir erkeğin hikayesini buluşturacak" dedi.

Altuntaş paylaşımında Oktay Kaynarca'nın dizide başrol oynamasının yanı sıra projenin yapımcılığını da üstleneceğini söyledi.

Oktay Kaynarca, yeni sezonda ATV'de yayınlanacak bir dizide oynayacak
Oktay Kaynarca'dan sevenlerine müjde! Yeni sezonda ATV'de başlayacak bir dizide oynayacak

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Oktay Kaynarca, Yönetmen, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Diğer

Son Dakika Magazin Oktay Kaynarca'dan sevenlerine müjde! Yeni sezonda ATV'de başlayacak bir dizide oynayacak - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Oktay Kaynarca'dan sevenlerine müjde! Yeni sezonda ATV'de başlayacak bir dizide oynayacak - Son Dakika
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