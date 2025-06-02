Oktay Kaynarca'dan soruyu bilemeyen yarışmacıya: Al şimdi eve götür - Son Dakika
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Oktay Kaynarca'dan soruyu bilemeyen yarışmacıya: Al şimdi eve götür

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Oktay Kaynarca\'dan soruyu bilemeyen yarışmacıya: Al şimdi eve götür
02.06.2025 10:26  Güncelleme: 10:38
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Oktay Kaynarca\'dan soruyu bilemeyen yarışmacıya: Al şimdi eve götür
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Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının son bölümünde Oktay Kaynarca, basit bir soruda joker kullanmayarak elenen yarışmacıya şakayla karışık sitem etti. Kaynarca, "Al bu jokerleri eve götür" dedi. Bu serzeniş gülüşmelere neden oldu.

ATV ekranlarında yayınlanan "Kim Milyoner Olmak İster" programında dün akşam ilginç bir diyalog yaşandı.

Programın sunucusu Oktay Kaynarca, yarışmacıya "Kümes hayvanlarının nesinden yararlanılamaz?" sorusunu yöneltti. Şıklarda ise "Tüyünden, etinden, yumurtasından ve sütünden" seçenekleri yer aldı.

SORUYU BİLEMEDİ

Bir süre düşünen yarışmacı, joker hakları olmasına rağmen "B şıkkı tüyünden son kararım" dedi. Doğru cevap ise C şıkkı "Sütünden" seçeneği çıktı.

Oktay Kaynarca'dan soruyu bilemeyen yarışmacıya: Al şimdi eve götür

"AL ŞİMDİ JOKERLERİ EVE GÖTÜR"

Tepkisini gizlemeyen Kaynarca, yarışmacıya dönerek "Al şimdi bu jokerleri evine götür. Bari bir tanesini kullansaydın. Ayaklarına sağlık..." ifadelerini kullandı.

Oktay Kaynarca'dan soruyu bilemeyen yarışmacıya: Al şimdi eve götür

Oktay Kaynarca, Televizyon, Magazin, Joker, Son Dakika

Son Dakika Magazin Oktay Kaynarca'dan soruyu bilemeyen yarışmacıya: Al şimdi eve götür - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Serkan Basar:
    bu soruyu 5 yaşındaki çocuğa sorsan vallahi bilir hemde şöyle azarlayarak (kümes hayvanının sütü olurmu yaaaaaaa) 36 0 Yanıtla
  • Plare Rugre:
    Kaz tüyü bi mont verin onu da eve götürsün 21 0 Yanıtla
  • Fırat Duran:
    tüyleri kullananlar var :D 5 0 Yanıtla
  • Tacettin Ersin:
    Burada cümledeki son kelimeyi beyinin hızlı karar vermesi yani yuvarlama yapıyor. Yanlış okuyor bir çok öğrenci sınavlarda aynı hataya düşüyor aynı yarışmdada aynı problemden elenen kişiler var çok dikkat gerektiren bir konu. Dikkat eksikliği 1 1 Yanıtla
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