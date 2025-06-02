Oktay Kaynarca\'dan soruyu bilemeyen yarışmacıya: Al şimdi eve götür

Tacettin Ersin:

Burada cümledeki son kelimeyi beyinin hızlı karar vermesi yani yuvarlama yapıyor. Yanlış okuyor bir çok öğrenci sınavlarda aynı hataya düşüyor aynı yarışmdada aynı problemden elenen kişiler var çok dikkat gerektiren bir konu. Dikkat eksikliği