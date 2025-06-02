ATV ekranlarında yayınlanan "Kim Milyoner Olmak İster" programında dün akşam ilginç bir diyalog yaşandı.
Programın sunucusu Oktay Kaynarca, yarışmacıya "Kümes hayvanlarının nesinden yararlanılamaz?" sorusunu yöneltti. Şıklarda ise "Tüyünden, etinden, yumurtasından ve sütünden" seçenekleri yer aldı.
Bir süre düşünen yarışmacı, joker hakları olmasına rağmen "B şıkkı tüyünden son kararım" dedi. Doğru cevap ise C şıkkı "Sütünden" seçeneği çıktı.
Tepkisini gizlemeyen Kaynarca, yarışmacıya dönerek "Al şimdi bu jokerleri evine götür. Bari bir tanesini kullansaydın. Ayaklarına sağlık..." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Magazin › Oktay Kaynarca'dan soruyu bilemeyen yarışmacıya: Al şimdi eve götür - Son Dakika
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