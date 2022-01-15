Oktay Kaynarca müjdeyi verdi: Yeni bir projem var

ATV'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezonuyla geri döneceği gün iptal edildiği açıklanmış ve bu durum hayranlarını hayal kırıklığına uğratmıştı. Daha sonra dizinin farklı bir isimle dijital platformlarda yayınlanacağı ve bu hamleye karşı ATV'nin hukuksal süreç başlattığı öne sürülmüştü.

İDDİALARA YANIT VERDİ

Dizinin başrol oyuncusu Oktay Kaynarca, EDHO'nun yeniden çekileceği iddialarıyla ilgili soruya "Benim haberim yok. Bu projenin içerisinde yokum artık" yanıtını verdi.

YENİ PROJESİNİ MÜJDELEDİ

Öte yandan "Yeni bir projem var" diyen Kaynarca, "TV'de olacak. Hatta yapımcılığını ben üstleneceğim. Şimdilik bu kadar bilgi yeterli" ifadelerini kullandı.