Oktay Kaynarca müjdeyi verdi: Yeni bir projem var

ATV'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezonuyla geri döneceği gün iptal edildiği açıklanmış ve bu durum hayranlarını hayal kırıklığına uğratmıştı. Daha sonra dizinin farklı bir isimle dijital platformlarda yayınlanacağı ve bu hamleye karşı ATV'nin hukuksal süreç başlattığı öne sürülmüştü.
Dizinin başrol oyuncusu Oktay Kaynarca, EDHO'nun yeniden çekileceği iddialarıyla ilgili soruya "Benim haberim yok. Bu projenin içerisinde yokum artık" yanıtını verdi.
Öte yandan "Yeni bir projem var" diyen Kaynarca, "TV'de olacak. Hatta yapımcılığını ben üstleneceğim. Şimdilik bu kadar bilgi yeterli" ifadelerini kullandı.
ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin başrolü Oktay Kaynarca, sosyal medya hesabından hayranlarına teşekkür ederek EDHO'nun bittiğini açıklamıştı.
İzleyiciyi ekrana kilitleyen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın haftalardır reklam yapılmasına rağmen yayın günü yeni bölümü yayınlanmamıştı. Tanıtımları yapılmasına rağmen yayınlanmayan dizinin hayranları ise sosyal medyadan durumu tepki göstermişti. EDHO'nun yapımcıları ile ATV kanal yönetimi arasında sıkıntılar olduğu iddia edilmişti. Oktay Kaynarca'nın paylaşımı söylentileri doğruladı.
Kaynak: Snob Magazin
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