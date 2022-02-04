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Öldürülen eşi için "Ece Erken'in uğursuzluğu" demişlerdi! Ece Erken'den, Seyhan Soylu ve Nihat Doğan'a suç duyurusu - Son Dakika

Öldürülen eşi için "Ece Erken'in uğursuzluğu" demişlerdi! Ece Erken'den, Seyhan Soylu ve Nihat Doğan'a suç duyurusu

04.02.2022 08:11
Öldürülen eşi için "Ece Erken'in uğursuzluğu" demişlerdi! Ece Erken'den, Seyhan Soylu ve Nihat Doğan'a suç duyurusu

Geçen hafta eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu kaybeden Ece Erken, hakkında yorum yapan Nihat Doğan ve Seyhan Soylu hakkında suç durusunda bulundu.

Geçen hafta eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu kaybeden sunucu Ece Erken, yorumcu olarak yer aldıkları programda olayla ilgili yorum yapan Nihat Doğan ve Seyhan Soylu hakkında suç duyurusunda bulundu.

"BAZI KADINLAR BAZI ERKEKLERE UĞURSUZ GELEBİLİR"

Yorumcu koltuğunda oturduğu programda Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili Nihat Doğan, "Ece soru işaretleri oluşturup net açıklama yapmıyor. Sevgili Ece bırak top çevirmeyi açık açık söyle. Kim bu işin içinde? Kocam bu yüzden öldürüldü de... Kaç para için kocan öldürüldü Ece? Bazı kadınlar bazı erkeklere uğursuz gelebilir. Adaletli olun. Metres hayatı yaşadı sonradan boşattırdı da aldı, doğrusu bu" dedi.

"EŞİMDEN BOŞANMAK İSTEMİYORUM"

Seyhan Soylu ise, "Şafak daha Ece ile evlenmemişti. Benan Hanım'la da boşanmamışlardı henüz. Şafak'ın sahte bir evrak göstererek Ece'yi kandırma süreci vardı boşanma davası ile ilgili. Herkes hatırlar. Bana dedi ki; 'İçimde bir his var, kara bulutlar var. Hiç içimden gelmiyor. Eşimden de boşanmak istemiyorum. Ece'nin ısrarı olmamış olsa. Çocuklarımdan ayrılmak istemiyorum. Benan da üzerime çok geliyor Seyhan bana akıl ver lütfen' dedi. Kara bulutların dolaşacağını ve iki yakamın da bir araya gelmeyeceğini de söyledi. Kanıtlarıyla ses kayıtlarıyla bunu dinleteceğim size. Ve Şafak bana dedi ki o dönemde bazı şeyleri kardeşimin üzerine yaptığım için kıyamet koptu dedi. Ateşe düştüm ben dedi" şeklinde konuştu.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Ece Erken, Seyhan Soylu ve Nihat Doğan hakkında asılsız iddialarda bulundukları gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Sabah'ta yer alan habere göre, Erken, "Acım büyük. Hakkımda 'Öldürüleceğini biliyordu, servete konmak için yaptı' deniliyor. Bana hakaret ediyorlar" diyerek suç duyurusunda bulundu.

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Seyhan Soylu, Nihat Doğan, Ece Erken, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Öldürülen eşi için 'Ece Erken'in uğursuzluğu' demişlerdi! Ece Erken'den, Seyhan Soylu ve Nihat Doğan'a suç duyurusu - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Öldürülen eşi için "Ece Erken'in uğursuzluğu" demişlerdi! Ece Erken'den, Seyhan Soylu ve Nihat Doğan'a suç duyurusu - Son Dakika
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