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Ölümsüz aşklar rekora koşuyor - Son Dakika

Ölümsüz aşklar rekora koşuyor

29.12.2021 15:12
Ölümsüz aşklar rekora koşuyor

Şarkıcı Ravi İncigöz'ün yeni şarkısı ilk haftadan en çok dinlenen şarkısı oldu. İşte detaylar…

Dijital platformların rekortmen bestecisi ve sevilen şarkıcı Ravi İncigöz, daha önce Ebru Gündeş'in seslendirdiği Ölümsüz Aşklar şarkısını kendi yorumuyla kliplendirerek geçen hafta yayınlamıştı.

İnstagramda yaptığı paylaşımla Ölümsüz Aşklar şarkısının ilk haftasında en çok dinlenen şarkısı olduğunu söyleyen Ravi İncigöz, şarkının rekora koşacağına emin olduğunu belirtti. Ravi İncigöz'ün Şeker şarkısı 91 Milyon, İki Kalp ise 29 Milyon defa izlenmişti.

Ölümsüz aşklar rekora koşuyor
Ölümsüz aşklar rekora koşuyor

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Ravi İncigöz, Ebru Gündeş, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Ölümsüz aşklar rekora koşuyor - Son Dakika Magazin


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