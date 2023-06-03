Simay Barlas, Ömer dizisine veda ediyor - Son Dakika
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Simay Barlas, Ömer dizisine veda ediyor

03.06.2023 16:43

Ömer dizisinde Süreyya karakterine hayat veren Simay Barlas, kadrodan ayrılıyor. Son çekimlerini tamamlayan oyuncu için sette veda pastası da kesildi. Yeni sezon öncesi diziden ayrılacağı kesinleşen Barlas, pazartesi günü yayınlanacak 20. bölümde son kez izleyici karşısına çıkacak.

Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır, Merve Dizdar, Barış Falay, Onur Bilge, Serpil Gül, Gülçin Kültür Şahin, Muharrem Türkseven, Gamze Karaduman, Simay Barlas, Melike Güner ve Zerrin Sümer'in başrolünü oynadığı Ömer dizisinin ilerleyen bölümlerinde vedalar yaşanacak.

VEDA EDİYOR

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizide Süreyya karakterine hayat veren Simay Barlas'ın hikayesinin Gamze (Gökçe Bahadır) ve Ömer'in (Selahattin Paşalı) evliliğinin ardından nasıl bir yöne evrileceği merak konusuydu. Güzel oyuncu Simay Barlas'ın yeni sezon öncesi diziden ayrılacağı kesinleşti. Genç oyuncu için sette pasta kesilerek "Süreyya ev final karesi" notuyla da sosyal medyada yayınladı. Güzel oyuncu, pazartesi günü 20. bölümü yayınlanacak olan Ömer dizisinden 21. bölümde ayrılacak.

Öte yandan Dizide Süreyya'nın ailesini oynayan Seda Dadaşova, Banu Fotocan ve Halit Karaata da kadrodan ayrılacak.

Güzel oyuncu Simay Barlas, Ömer dizisinin kadrosundan ayrılıyor
Güzel oyuncu Simay Barlas, Ömer dizisinin kadrosundan ayrılıyor
Güzel oyuncu Simay Barlas, Ömer dizisinin kadrosundan ayrılıyor
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Simay Barlas, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Simay Barlas, Ömer dizisine veda ediyor - Son Dakika


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