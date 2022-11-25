Demet Evgar ve Emre Karayel, 1 Kadın 1 Erkek videosuyla gündeme gelmişti! Asıl amaç ortaya çıktı - Son Dakika
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Demet Evgar ve Emre Karayel, 1 Kadın 1 Erkek videosuyla gündeme gelmişti! Asıl amaç ortaya çıktı

25.11.2022 16:24

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesaplarından "1 Kadın 1 Erkek" dizisinin skecini paylaşan Emre Karayel ve Demet Evgar'ın dizinin yeniden çekileceğine dair paylaşımda bulundukları ileri sürülmüştü. Ancak daha sonra edinilen bilgiler göre ikilinin Birleşmiş Milletler Kadın Birimi'nin bir kampanyası için bir araya geldiği ortaya çıktı.

Demet Evgar ve Emre Karayel, iki gün önce sosyal medya hesaplarından 1 Kadın 1 Erkek dizisinden bir skeci oynayarak yayınladı. Paylaşımların ardından bir döneme damga vuran dizinin yeniden yayınlanacağı konuşulurken gerçek ortaya çıktı.

PROJE İÇİN BİR ARAYA GELDİLER

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, sevilen ikilinin Birleşmiş Milletler Kadın Birimi'nin #shesaidno kampanyası için bir araya geldikleri öğrenildi. 25 Kasım Uluslarası Kadınlara Yönelik Şiddetle Mücadele Gününde, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi İyi Niyet Elçisi Demet Evgar ve Unwomen Türkiye'nin ortak paylaşımıyla yayınlanan ikinci skeç ile yakın partner şiddetinin bilinmeyen türlerine değinildi. Demet Evgar ve Emre Karayel, kadınlara yönelik şiddetin bir insan hakları ihlali ve suç olduğuna dikkat çekerek, herkesi #SheSaidNo kampanyasına katılıp yakın partner şiddeti hakkında bilgilenmeye çağırdılar.

YORUMLAR (1)
  • Naci Kuru: SheSaidNo ya allahim yarabbim kendi insanlarimizinsq anlayabilecegi bisey yapin. Birlesmis milletlerede yapin ama bizim insanimizda anlasin birsey yaptiginizdan. Yoksa bak dizi cekini saniyor haberciler bile. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Demet Evgar, mesajı verdi! 1 Kadın 1 Erkek yeniden ekranlara geri dönüyor Demet Evgar, mesajı verdi! 1 Kadın 1 Erkek yeniden ekranlara geri dönüyor

Emre Karayel, Demet Evgar, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Demet Evgar ve Emre Karayel, 1 Kadın 1 Erkek videosuyla gündeme gelmişti! Asıl amaç ortaya çıktı - Son Dakika


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