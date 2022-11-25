Demet Evgar ve Emre Karayel, 1 Kadın 1 Erkek videosuyla gündeme gelmişti! Asıl amaç ortaya çıktı

Demet Evgar ve Emre Karayel, iki gün önce sosyal medya hesaplarından 1 Kadın 1 Erkek dizisinden bir skeci oynayarak yayınladı. Paylaşımların ardından bir döneme damga vuran dizinin yeniden yayınlanacağı konuşulurken gerçek ortaya çıktı.

PROJE İÇİN BİR ARAYA GELDİLER

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, sevilen ikilinin Birleşmiş Milletler Kadın Birimi'nin #shesaidno kampanyası için bir araya geldikleri öğrenildi. 25 Kasım Uluslarası Kadınlara Yönelik Şiddetle Mücadele Gününde, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi İyi Niyet Elçisi Demet Evgar ve Unwomen Türkiye'nin ortak paylaşımıyla yayınlanan ikinci skeç ile yakın partner şiddetinin bilinmeyen türlerine değinildi. Demet Evgar ve Emre Karayel, kadınlara yönelik şiddetin bir insan hakları ihlali ve suç olduğuna dikkat çekerek, herkesi #SheSaidNo kampanyasına katılıp yakın partner şiddeti hakkında bilgilenmeye çağırdılar.