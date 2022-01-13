Öpüşme çıkışıyla konuşulan Alişan, Cennet Mahallesi'ndeki yatak sahnesini anlattı: Öpüyormuş gibi yaptım

İki çocuğunun annesi Buse Varol ile boşanacakları iddiası üzerine Söylemezsem Olmaz programına bağlanan şarkıcı Alişan, ayrılık iddiasını yalanlamıştı. Yayında oyuncu eşine ilgili gelen öpüşme sorusuna verdiği "Buse dizilerde biriyle öpüşseydi benim karım olamazdı" yanıtıyla gündem olan Alişan'ın eski görüntüleri yeniden gündem oldu.

TEPKİLER BÜYÜYOR

Öpüşme hakkında söylediklerinden dolayı tepki çeken Alişan, yeni bir açıklama yaparak "Benim hayat felsefem, benim kriterlerim, benim hayat görüşüm, benim hayatım. İşinize gelince demokrasi var, işinize gelmeyince yobaz, geri kafalı, kıro! Herkes benim gibi düşünmek zorunda değil, ben de herkes gibi düşünmek, yaşamak zorunda değilim" dedi. Ancak Alişan'a tepkiler çığ gibi büyümeye devam etti.

"CENNET MAHALLESİ'NDE ÇAĞLA'YI ÖPÜYOR GİBİ YAPTIM"

Alişan'ı eleştiren bazı sosyal medya kullanıcıları "Sen de Cennet Mahallesi dizisinde Çağla Şıkel ile öpüştün" hatırlatması yaptı. Alişan da yeniden gündem olan öpüşme sahnesi hakkında sessizliğini bozdu. Eşi Buse Varol'la kamera karşısına geçen şarkıcı, 2. Sayfa'ya yaptığı açıklamada "Cennet Mahallesi'nde öpüşme mi olur? O öpüşme değil ki! Çağla'yı öpüyor gibi kendi elimi öpüyorum. Öyle bir şey olabilir mi?" ifadelerini kullandı.