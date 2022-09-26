Kemal Aslan: 30 Bin Tl'ye Sahne Alan Sanatçı 500 Bin TL İstiyor

Geçirdiğimiz pandemi döneminden sonra iptal edilen festival, konser ve sahne çalışmalarının talep patlaması yarattığını, sektörün bu patlamaya yüksek ücretler talep ederek yanıt vermekte zorlandığını sözlerine ekleyen Kemal Aslan, "Sanatçılar 10 yerde sahne almak ya da konser vermek yerine bir yerde sahne alıp yüksek fiyatlar talep etmeye başladı.

Bundan bir gelir elde ettiler fakat hala bu talep patlamasından doğan aşırı fiyatları indirmediler" dedi.

"FİYATLARI İNDİRMİYORLAR"

Kemal Aslan, "30 bin TL ücret alan kişi şu an 500 bin TL, 200 bin alan sanatçı ise 1 milyon TL fiyat talep ediyor. Bu paraları kazandılar fakat şuan çok yanlış bir strateji içindeler, bu fiyatların hep ödeneceğini sanmaya başladılar. Artık o fiyatları bulmaları çok zor, buna rağmen birbirlerine bakarak fiyat indirmiyorlar" açıklamasını yaptı.

Tanıdığı pek çok sanatçının 'Biz hiç bu kadar para kazanmamıştık' dediğini söyleyen Aslan, "Sektör olarak arınmamız gerekiyor, bu fiyatlar sürdükçe hiçbir mekan sahne açamayacak.

Artık ünlü isimleri sahnede göremeyeceksiniz, bu ücretleri onlara pandemiden sonra ertelenen belediyeler destekli festivaller ödedi ama artık bu konserlerin tekrarı çok zor" açıklamasını yaptı.

"FİYATLAR DENGESİNİ BULUR"

Her sektörde olduğu gibi sahne sektöründe de fiyatların dengesini bulacağını söyleyen Kemal Aslan, "Ama bakıyorum, sanki hiçbir şey olmamış gibi aynı fiyatları istiyorlar, mesleki olarak arınmamız gerekiyor. bütün sanat camiasının toplanıp ortak kararla bu fiyatları geri çekmeleri gerekiyor. Çünkü bu ücretleri ödeyecek bir sektör bizde yok" dedi.

'Şimdi sanatçı olma zamanı' açıklamasını da sözlerine ekleyen Kemal Aslan 'Kabiliyeti yeteneği olan şarkı bestelesin, internet'e atsın ya da biz dinleyelim, yeni şarkıcılar çıksın ki sektör düzelsin' dedi.

"BÖLÜM BAŞINA 100 BİN ALIP SAHNEDEN 1 MİLYON İSTEYEN DE VAR"

Pek çok sanatçının sahneler yerine dizilerde ve sinema filmlerinde rol aldıklarını, kazançlarını buradan elde ederek sahnelere veda etmeyip yüksek ücretleri de talep ettiğini belirten Kemal Aslan, "Dizi ve sinemadan para kazanıyorlar.

Orada bölüm başına 100 bin TL isterken nedense 2 saatlik performansa 1 milyon TL talep etmenin gerekçesini bilmiyorum" deyip ekledi: "1 hafta boyunca sette 10 saat çalışıp 100-200 bin TL alan şarkıcılar nedense sahnelerden çok daha yüksek ücret talep ediyorlar. Bu durumu çözemedim!"