Orhan Gencebay yalısını satışa çıkardı! Fiyatına inanamayacaksınız - Son Dakika
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Orhan Gencebay yalısını satışa çıkardı! Fiyatına inanamayacaksınız

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Ünlü sanatçı Orhan Gencebay, 44 yıldır oturduğu Baltalimanı'ndaki yalısını satışa çıkardı. 4 oda ve 1 salonlu, 160 metrekare büyüklüğündeki yalının fiyatının 107 milyon dolar olduğu öne sürüldü.

06.01.2025 09:20  Güncelleme: 09:38
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Ünlü sanatçı Orhan Gencebay'ın eşi Sevim Emre ile birlikte 44 yıldır oturduğu yalısını satışa çıkardığı öne sürüldü.

Arabesk müziğin ünlü ismi sanatçı Orhan Gencebay'ın eşi Sevim Emre ile birlikte 44 yıldır oturduğu yalısını satışa çıkardığı öğrenildi.

FİYATI DUDAK UÇUKLATTI

Patronlar Dünyası'nın haberine göre Baltalimanı'ndaki 160 metrekare büyüklüğündeki yalıda 4 oda ve 1 salon bulunuyor. Yalı için istenen fiyatın 107 milyon dolar olduğu iddia edildi.

KALABALIK VE GÜRÜLTÜ NEDENİYLE SATILIYOR

Orhan Gencebay'ın oturduğu yalıyı hafta sonlarında kalabalık ve gürültülü olduğu için satma kararı aldığı öne sürüldü. Gencebay'ın İstanbul Boğazı'na sıfır konumdaki yalıyı satarak daha sakin bir yere taşınmak istediği öğrenildi.

Orhan Gencebay yalısını satışa çıkardı! Fiyatına inanamayacaksınız

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Son Dakika Magazin Orhan Gencebay yalısını satışa çıkardı! Fiyatına inanamayacaksınız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • emrah bakansız:
    2 ay adamın mal varlığını konuşursun artık son dakika AKP'li son dakika 4 4 Yanıtla
  • ökkeş Kalem:
    Hayat eve sığar diyordu gerçekten sigiyormus 100 m dolar olsun hayatımızda gormeyecegimiz para sadece 1 tanesinde bu kaç evi daha vardır aceba 6 0 Yanıtla
  • Derman null:
    Batsın bu Dünya 3 0 Yanıtla
  • Emre ÖZER:
    160 m2 yalı dairesidir o yada 160 m2 değildir fiyat zaten komik etmez o paraları 1 0 Yanıtla
  • Kuzey efe:
    milete ver acıyı yükle dedi kaderimin oyunu de,batsın bu dünya de servet içinde yaşa. nejet ertaştır şarkılarındaki gibi gariban grldi gariban gitti. abdal geleneğinin son temsilcisiydi . Alah rahmet eylesin. 1 0 Yanıtla
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