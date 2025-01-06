Orhan Gencebay yalısını satışa çıkardı! Fiyatına inanamayacaksınız

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Ünlü sanatçı Orhan Gencebay'ın eşi Sevim Emre ile birlikte 44 yıldır oturduğu yalısını satışa çıkardığı öne sürüldü.

Arabesk müziğin ünlü ismi sanatçı Orhan Gencebay'ın eşi Sevim Emre ile birlikte 44 yıldır oturduğu yalısını satışa çıkardığı öğrenildi.

FİYATI DUDAK UÇUKLATTI

Patronlar Dünyası'nın haberine göre Baltalimanı'ndaki 160 metrekare büyüklüğündeki yalıda 4 oda ve 1 salon bulunuyor. Yalı için istenen fiyatın 107 milyon dolar olduğu iddia edildi.

KALABALIK VE GÜRÜLTÜ NEDENİYLE SATILIYOR

Orhan Gencebay'ın oturduğu yalıyı hafta sonlarında kalabalık ve gürültülü olduğu için satma kararı aldığı öne sürüldü. Gencebay'ın İstanbul Boğazı'na sıfır konumdaki yalıyı satarak daha sakin bir yere taşınmak istediği öğrenildi.