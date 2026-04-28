Osmangazi\'de kadınlardan muhteşem ritim gösterisi

Kadınlara verdiği değer ve destekle her zaman öne çıkan Osmangazi Belediyesi, Ahenka Kadın Ritim Topluluğu ile birlikte muhteşem bir gösteriye imza attı.

Bursa'da farklı meslek gruplarından kadınların 2 yıl önce bir araya gelerek kurduğu ritim topluluğu, sıfırdan aldıkları eğitimlerle profesyonel bir seviyeye ulaştı. Ahenka Kadın Ritim Topluluğu üyesi kadınlar, eğitim sonunda her biri usta müzisyenleri aratmayan sahne performansları sergilerken, Osmangazi Belediyesi ve Osmangazi Kent Konseyi ile birlikte ortak bir projeyi hayata kazandırdı.

Osmangazi Gösteri Merkezi'nde düzenlenen konserde kadınlar, büyüleyici darbuka performanslarıyla izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı. Atatürk'ün sevdiği şarkıların seslendirilmesiyle başlayan konser, Ahenka Kadın Ritim Topluluğu'nun etkileyici ritim gösterisiyle tamamlandı. Kültür ve sanatın harmanlandığı bu özel geceyi kaçırmak istemeyen sanatseverler, salonu tamamen doldurarak ritimlere alkışlarıyla katıldı.

"Hayatın ritmini birlikte yaşamaya çalışıyoruz"

Hayatın ritmini birlikte yaşamak için yola çıktıklarını ifade eden Ahenka Ritim Topluluğu Eğitmeni Nebahat Tosun, "Projemiz başladığından bu yana grubumuzda her kesimden kadın yer alıyor. İki yıldır devam eden ritim eğitimlerimizle yeni gruplar da açılacak. Bu akşam darbuka performansıyla sahne aldık. Topluluğumuzdaki kadınların hiçbirinin daha önce müzik geçmişi yoktu. Ancak burada aldıkları eğitimlerle ritim tutmayı öğrendiler ve artık konserler veriyoruz. Kadınlarımız hayatın ritmini yakalamak istediklerini söylüyordu; şimdi bunu hep birlikte başarıyoruz. Konserimiz iki bölümden oluşuyor. İlk bölümde Atatürk'ün sevdiği şarkılarla başladık. Ardından bir zeybek gösterisi sahnelendi ve sonrasında kadınlarımızdan oluşan grubun ritim konseri yer aldı" şeklinde konuştu.

"Burada birçok meslek gurubundan kadın var"

Katıldığı eğitimlerle darbuka çalmayı öğrenen Naime Kaya da, "Gurubumuzun içinde öğretmen, mühendis, ev hanımı ve birçok meslek gurubundan kadın var. Burada hem eğleniyor hem de verdiğimiz konserle insanları eğlendiriyoruz. Konserimizi izleyenler muhteşem bir gece geçirdi. Bu akşam Atatürk'ün sevdiği parçalar, Türk sanat müziği ve roman havası çaldık" ifadelerini kullandı.

"Kadınların her zaman yanındayız"

Kadınların her zaman yanında olduklarını söyleyen Osmangazi Kent Konseyi Başkanı Sevim Sakallı ise şu açıklamalarda bulundu:

"Kadınların sadece ev işleriyle uğraşmadığını, günlük hayatın dışında da başka uğraşlarda başarılı olduklarını bu akşam ortaya koydukları sahne performansıyla gösterdik. Buna uzun zamandır hazırlanıyorlar. Kadınlar bir araya gelerek bir ritim gurubu oluşturmuşlar. Osmangazi Kent Konseyi olarak kadınların bu projesine ortak olduk ve Osmangazi'de muhteşem bir etkinliğe imza attılar."

Gecenin sonunda Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir, Ahenka Kadın Ritim Topluluğu üyelerine günün anısına teşekkür plaketi takdim etti. - BURSA