Öykü Çelik, Alaattin Çakıcı\'nın oğlundan ayrıldı

"Yeşil Deniz", "Poyraz Karayel", "Savaşçı" gibi başarılı projelerin ardından 2021 yılında katıldığı Survivor yarışmasıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan ünlü oyuncu Öykü Çelik, uzun süredir birlikte olduğu Ali Çakıcı ile yollarını ayırdı. Evlilik hazırlığı yapan çiftten gelen ayrılık haberi magazin dünyasında şok etkisi yarattı.

EVLİLİK TEKLİFİNE "EVET" DEMİŞTİ

Öykü Çelik, yaklaşık üç yıl önce sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğrafla Alaattin Çakıcı'nın oğlu Ali Çakıcı ile aşk yaşadığını ilan etmişti. İlişkilerini gözlerden uzak ama mutlu bir şekilde sürdüren çift, geçtiğimiz dönemde evlilik kararı almıştı. Sevgilisinin evlilik teklifine "evet" yanıtını veren güzel oyuncudan düğün tarihi beklenirken, ikilinin ani bir kararla birlikteliklerine son verdiği öğrenildi.

SETLERE GERİ DÖNÜYOR

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Ali Çakıcı ile yaşadığı ayrılığın ardından Öykü Çelik kariyerine odaklanma kararı aldı. Bir süredir İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşamını sürdüren ve bu süreçte sadece sinema filmlerinde rol alan ünlü oyuncu, ana akım televizyon projelerine geri döneceğinin sinyalini verdi. Ülkesini ve setleri çok özlediğini belirten Öykü Çelik, yeni sezon için televizyon dizileriyle iş görüşmelerine başladığını ve yakın zamanda yeniden ekranlarda olacağını müjdeledi.