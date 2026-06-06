Öykü Çelik, Alaattin Çakıcı'nın oğlundan ayrıldı - Son Dakika
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Öykü Çelik, Alaattin Çakıcı'nın oğlundan ayrıldı

Öykü Çelik, Alaattin Çakıcı\'nın oğlundan ayrıldı
06.06.2026 10:44
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Üç yıldır beraberlik yaşayan ve evlilik hazırlıkları yapan ünlü oyuncu Öykü Çelik ile Ali Çakıcı çiftinden beklenmedik bir ayrılık haberi geldi. Sevgilisinin evlilik teklifine daha önce "evet" yanıtını veren Çelik'in bu birlikteliği tamamen sonlandırdığı öğrenildi. Yaşanan ayrılığın ardından, bir süredir Londra'da bulunan ve sadece sinema projelerinde yer alan güzel oyuncu, ülkesini çok özlediğini belirterek yeni sezon için dizi görüşmelerine başladığını ve ekranlara geri döneceğini müjdeledi.

"Yeşil Deniz", "Poyraz Karayel", "Savaşçı" gibi başarılı projelerin ardından 2021 yılında katıldığı Survivor yarışmasıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan ünlü oyuncu Öykü Çelik, uzun süredir birlikte olduğu Ali Çakıcı ile yollarını ayırdı. Evlilik hazırlığı yapan çiftten gelen ayrılık haberi magazin dünyasında şok etkisi yarattı.

Öykü Çelik, <a class='keyword-sd' href='/alaattin-cakici/' title='Alaattin Çakıcı'>Alaattin Çakıcı</a>'nın oğlundan ayrıldı

EVLİLİK TEKLİFİNE "EVET" DEMİŞTİ

Öykü Çelik, yaklaşık üç yıl önce sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğrafla Alaattin Çakıcı'nın oğlu Ali Çakıcı ile aşk yaşadığını ilan etmişti. İlişkilerini gözlerden uzak ama mutlu bir şekilde sürdüren çift, geçtiğimiz dönemde evlilik kararı almıştı. Sevgilisinin evlilik teklifine "evet" yanıtını veren güzel oyuncudan düğün tarihi beklenirken, ikilinin ani bir kararla birlikteliklerine son verdiği öğrenildi.

Öykü Çelik, Alaattin Çakıcı'nın oğlundan ayrıldı

SETLERE GERİ DÖNÜYOR

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Ali Çakıcı ile yaşadığı ayrılığın ardından Öykü Çelik kariyerine odaklanma kararı aldı. Bir süredir İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşamını sürdüren ve bu süreçte sadece sinema filmlerinde rol alan ünlü oyuncu, ana akım televizyon projelerine geri döneceğinin sinyalini verdi. Ülkesini ve setleri çok özlediğini belirten Öykü Çelik, yeni sezon için televizyon dizileriyle iş görüşmelerine başladığını ve yakın zamanda yeniden ekranlarda olacağını müjdeledi.

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Son Dakika Magazin Öykü Çelik, Alaattin Çakıcı'nın oğlundan ayrıldı - Son Dakika

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