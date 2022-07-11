Öykü Gürman'dan Düğün Açıklaması - Son Dakika
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Öykü Gürman'dan Düğün Açıklaması

11.07.2022 23:00
Öykü Gürman'dan Düğün Açıklaması

Öykü Gürman bayramın 2'ci gününde Kıbrıs'taki Nuh'un Gemisi Deluxe Hotel'de sahne aldı. Konser öncesi Müslüman aleminin kurban bayramını kutlayarak söze başlayan şarkıcı, "Çok güzel bir bayram geçiriyoruz biz. Ailecek birlikteydik dün bayramın 1'ci günü, mutluyum" dedi.

Bayramların önemine değinen Gürman, "Her zaman dikkat ediyoruz, Fatih bey de öyle. Kurbanımızı kestik, duamızı ettik, Allah kabul etsin. Çocuklarımızı sevindirdik, çocukları" diye konuştu.

Sevgilisi Fatih İçmeli'nin Paris'te evlenme teklifi alan şarkıcıya düğün tarihi sorulunca, "Biraz yoğun konserler var, biraz zaman alacak düğün yapmamız. Pandemi sonrası rahatça sahne yapabildiğimiz için mutluyuz" dedi. 3 yıl aranın ardından setlere döneceğini müjdeleyen Öykü Gürman," Beni çok heyecanlandıran bir gelişme oldu. "Alpaslan Büyük Selçuklu" dizisine girdim, Öke hatun karakteriyle. Oyuncu arkadaşlarımla da tanıştım, benim için yeni bir tecrübe olacak çünkü 3 yıl olmuştu. Arada sinema filmi ve dijital bir işte oynadım ama bu benim için yeni bir heyecan ve başlangıç. İlk defa at bineceğim. Binicilik dersleri almaya başladım. Sette eğitimler devam edecek ama setten ayrı o konser boşluklarında fırsat bulduğumda daha bilinçli olarak yapmak için" dedi.

Özel bir evlenme teklifi aldığını söyleyen Gürman,"Paris'te bir konsere gitmiştik, orada Karadenizlilerin yoğunlukta olduğu bir akşamdı, aslında turistlik bir gezi yapmak için ressamlar tepesinde bir kahve içmek istemiştim ben. Menajerim ve Fatih arasında bir prodüksiyon olmuş ama hiç anlamadım. Ben biraz o konularda uyanığımdır gözüm açıktır yani ama o daha uyanık. Baktım öyle bir kutu menajerimin cebinden Fatih'e doğru gidiyor. Nasıl hiç beklemiyordum ama gerçekten çok mutlu oldum" şeklinde konuştu.

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Kaynak: Snob Magazin

Öykü Gürman, Fatih, Magazin, Son Dakika

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