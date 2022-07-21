Öykü Gürman hem coştu hem coşturdu - Son Dakika
Üye Girişi

Öykü Gürman hem coştu hem coşturdu

21.07.2022 08:37
Öykü Gürman hem coştu hem coşturdu

Dede Korkut Kültür ve Sanat Şöleninin 3'ncü gününde Bayburt'ta Öykü Gürman Rüzgarı esti.

Dede Korkut Kültür ve Sanat Şöleninin 3'ncü gününde Bayburt'ta Öykü Gürman Rüzgarı esti.

Şarkılarıyla geceye damgasını vuran sanatçı Bayburt Belediyesi Büyükşehir Parkı Amfi Tiyatro alanında bulunan yaklaşık 7 bin kişiye unutulmaz bir gece yaşattı. Gece, ilk olarak Giresun Halk Oyunları ekibi gösterileriyle başladı. Daha sonra sahneye yerel sanatçılardan Turan Ali ve Nisa Akpulat çıktı. Şarkılarını söyleyen ve geceye renk katan sanatçıların ardından Öykü Gürman sahne aldı. Karadeniz ezgileriyle ve hareketli parçalarıyla konser alanında bulunanları coşturan Gürman, sahneye minik hayranlarını alarak fotoğraf çekilmeyi de unutmadı. Şarkılarını söylemek için sahneye çıkan Gürman'a Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci plaket ve çiçek takdim ederek, Gürman'ın burada olmasından dolayı mutluluk duyduğunu dile getirdi.

1 saat süren konserde Bayburtlular eğlenceli vakit geçirerek, yerlerinde duramadılar. Gürman'ın sahne performansı izleyiciler tarafından takdir toplarken, konser alanında bulunanlar Gürman'ın şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti. Büyük, küçük her yaştan insanın yoğun ilgi gösterdiği konser gecesi Gürman'ın Bayburt Valisi Cüneyt Epcim'e Bayburt Milletvekili Fetani Battal'a, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'ye ve katılan vatandaşlara teşekkür etmesinin ardından sona erdi. - BAYBURT

YORUMLAR
500
Hüsamettin Koçan, sanatseverlerle 'Ayağımdaki Diken' sergisini gezdi Hüsamettin Koçan, sanatseverlerle 'Ayağımdaki Diken' sergisini gezdi Bayburt Kalesi'nin tarihi atmosferinde Şair Zihni Şiir Gecesi Bayburt Kalesi'nin tarihi atmosferinde Şair Zihni Şiir Gecesi
Kaynak: İHA

Öykü Gürman, Dede Korkut, Bayburt, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Öykü Gürman hem coştu hem coşturdu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
08:02 Tarkan'dan yeni şarkı müjdesi! 'Yap Bi Güzellik' isimli şarkısı için son hazırlıklar
07:36 Afyonkarahisar'da karısını rahatsız eden adamı döverek öldürdükten sonra cesedi köy girişine attı
00:55 İTÜ'de yemekhane ücretlerine yapılan yüzde 150'lik zam sonrası öğrenciler eylem yaptı
00:41 Korona tablosunda vakaların tırmanışı sürüyor! 1 haftada vaka sayıları neredeyse 2 katına çıktı
00:26 Biden'ın "Kansere sahibim" sözleri merak uyandırdı! Dedikodular sonrası Beyaz Saray'dan açıklama geldi
00:14 Düzce'deki meydana gelen deprem sonrası iki ildeki vatandaşlar kendilerini sokağa attı
00:12 Jorge Jesus'tan transfer sorusuna tepki: Kiev rövanşında oynayamayacak oyuncular için konuşmaya gerek yok
23:46 Fener'in Devler Ligi ön eleme maçında oyuna giren Arda Güler taraftarı heyecanlandırdı! Genç yıldız çektiği şut sonrası ilginç anlar yaşandı
23:15 Düzce 4.2 şiddetindeki depremle sallandı! AFAD'dan "Olumsuz ihbar bulunmamaktadır" açıklaması geldi
22:54 Temsilcimiz Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu maçında Dinamo Kiev ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2022 08:37:39. #1.12#
SON DAKİKA: Öykü Gürman hem coştu hem coşturdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement