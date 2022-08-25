Oyuncu Mine Tugay'a sosyal medyadan ahlaksız taciz! Devam ederse mahkemeye verecek - Son Dakika
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Oyuncu Mine Tugay'a sosyal medyadan ahlaksız taciz! Devam ederse mahkemeye verecek

25.08.2022 17:56

Ünlü oyuncu Mine Tugay, sosyal medya hesabından ahlaksız bir tacize uğradı. Tugay daha önce de kendisini defalarca taciz eden kişinin "Gözlerinin bir delisi var" şeklindeki sözlerine "Senden rahatsız oluyorum" sözleriyle karşılık verdi. Tugay, tacizin devam etmesi halinde hukuki yollara başvuracağını ifade etti.

Sosyal medya hesabından paylaştığı pozlarla adından söz ettiren Mine Tugay, son olarak takipçileriyle Instagram hesabı üzerinden soru-cevap etkinliği gerçekleştirdi. Mine Tugay, kendisini sürekli taciz eden bir takipçinin sorusu üzerine sinirlendi.

Ünlü oyuncu Mine Tugay'a yönelik ahlaksız taciz

"MAHKEMEDE Mİ GÖRÜŞELİM?"

Takipçisinin "Gözlerinin bir delisi var, biliyor muydun?" sorusuna sert yanıt veren ünlü oyuncu, "Biliyorum maalesef ve senden çok rahatsız oluyorum. Sorunun ne? Mahkemede mi görüşelim?" dedi.

Ünlü oyuncu Mine Tugay'a yönelik ahlaksız taciz
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Kaynak: Snob Magazin

Mine Tugay, İstanbul, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Oyuncu Mine Tugay'a sosyal medyadan ahlaksız taciz! Devam ederse mahkemeye verecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Oyuncu Mine Tugay'a sosyal medyadan ahlaksız taciz! Devam ederse mahkemeye verecek - Son Dakika
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