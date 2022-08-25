Oyuncu Mine Tugay'a sosyal medyadan ahlaksız taciz! Devam ederse mahkemeye verecek

Sosyal medya hesabından paylaştığı pozlarla adından söz ettiren Mine Tugay, son olarak takipçileriyle Instagram hesabı üzerinden soru-cevap etkinliği gerçekleştirdi. Mine Tugay, kendisini sürekli taciz eden bir takipçinin sorusu üzerine sinirlendi.

"MAHKEMEDE Mİ GÖRÜŞELİM?"

Takipçisinin "Gözlerinin bir delisi var, biliyor muydun?" sorusuna sert yanıt veren ünlü oyuncu, "Biliyorum maalesef ve senden çok rahatsız oluyorum. Sorunun ne? Mahkemede mi görüşelim?" dedi.