Düğün Gibi Kına Gecesi

Gece boyunca davul çalan Berk Oktay, müstakbel eşini pistte bir an olsun yalnız bırakmadı.
Çift, kına gecesi fotoğraflarını sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı. Berk Oktay, fotoğrafa "Benim güzel gelinim' notunu düştü.
Kaynak: Snob Magazin
Yıldız Çağrı Atiksoy, Berk Oktay, İzmir, Magazin, Son Dakika
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