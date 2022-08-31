Düğün Gibi Kına Gecesi - Son Dakika
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Düğün Gibi Kına Gecesi

31.08.2022 12:42
Düğün Gibi Kına Gecesi

Oyuncu Berk Oktay ile nikah masasına oturmaya hazırlanan Yıldız Çağrı Atiksoy, dün akşam kına gecesi yaptı.

Berk Oktay, Berk Oktay, organizasyon öncesi Yıldız Çağrı Atiksoy'un evinden aldı. İzmir Talles Park'taki kına gecesinde Yıldız Çağrı 3 farklı kıyafet giydi.

Gece boyunca davul çalan Berk Oktay, müstakbel eşini pistte bir an olsun yalnız bırakmadı.

Çift, kına gecesi fotoğraflarını sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı. Berk Oktay, fotoğrafa "Benim güzel gelinim' notunu düştü.

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Kaynak: Snob Magazin

Yıldız Çağrı Atiksoy, Berk Oktay, İzmir, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Düğün Gibi Kına Gecesi - Son Dakika

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