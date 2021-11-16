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Oyuncu Burak Özçivit hakkında dava açıldı - Son Dakika

Oyuncu Burak Özçivit hakkında dava açıldı

16.11.2021 12:27
Oyuncu Burak Özçivit hakkında dava açıldı

Burak Özçivit hakkında, 'Kuruluş Osman' dizisinin çekimleri esnasında set çalışanlarına hakaret ettiği gerekçesiyle zincirleme şekilde alenen hakaret suçundan 4 yıl 1 aya kadar hapsi talebiyle dava açıldı.

Beykoz Riva'da 8 Aralık 2020 tarihinde 'Kuruluş Osman' dizisinin çekimleri sırasında 4 set çalışanına küfür ve hakaret içeren sözler söylediği iddia edilen oyuncu Burak Özçivit hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

BURAK ÖZÇİVİT KÜFÜR VE HAKARET Mİ ETTİ?

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Beykoz Riva'da çekimleri yapılan Kuruluş Osman dizisinde müştekiler M.B.K., O.Ş. ve A.Ö.'nün kamera asistanı, diğer müşteki T.A.'nın ise görüntü yönetmeni olarak görev yaptığı anlatıldı. İddianamede, Burak Özçivit'in dizinin başrol oyuncusu olduğu, olay günü Özçivit'in bulunduğu çadırdan çıkarak müştekilere yönelik küfür ve hakaret içeren sözler söylediği belirtildi. Müşteki tarafın sunduğu tanıkların alınan beyanlarında bu olayı doğruladıkları kaydedildi.

UZLAŞMA SAĞLANAMADI

Burak Özçivit'in üzerine atılı suçu işlediğine dair yeterli şüphenin oluştuğunun vurgulandığı iddianamede, dosyanın suçun uzlaştırma kapsamında olması sebebiyle uzlaştırmacıya gönderildiği ancak uzlaştırmacı raporuna göre uzlaşma önerisinin olumsuz sonuçlandığı aktarıldı.

4 YIL 1 AY HAPİS TALEBİ

İddianamede, Burak Özçivit'in "zincirleme şekilde alenen hakaret" suçundan 3 aydan 15 günden 4 yıl 1 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi. İddianame gönderildiği Beykoz 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Oyuncu Özçivit'in yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

Cumhuriyet Başsavcılığı, Burak Özçivit, Hakaret, Aralık, Magazin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Oyuncu Burak Özçivit hakkında dava açıldı - Son Dakika Magazin


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