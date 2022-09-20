Yeni Evlenmişlerdi! Bomba Gelişme... - Son Dakika
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Yeni Evlenmişlerdi! Bomba Gelişme...

20.09.2022 15:32
Yeni Evlenmişlerdi! Bomba Gelişme...

Oyuncu Burcu Binici, sevgilisi Tankurt Manas ile geçtiğimiz haftalarda nikah masasına oturmuştu. Binici ve Manas hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

'Söz', 'Sen Anlat Karadeniz' ve 'Bir Bulut Olsam' gibi dizilerden tanıdığımız Burcu Binici, geçtiğimiz haftalarda rapçi sevgilisi Tankurt Manas ile Beşiktaş Evlendirme Dairesi'nde hayatını birleştirdi.

Snob Magazin'de yer alan habere göre; Sessiz sedasız evlenen ikili hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

TAKİPLEŞMEYİ BIRAKTILAR!

Binici ve Manas, sosyal medyada birbirlerini takip etmeyi bıraktı. Birlikte çekilmiş fotoğraflarını da kaldırdı.

AYRILDILAR MI?

Bu gelişme sonrası, "Ünlü çift ayrıldı mı?" sorusuna yanıt aranmaya başladı.

Binici ve Manas sessizliğini koruyor.

BURCU BİNİCİ KİMDİR?

06 Haziran 1986 tarihinde dünyaya gelen Burcu Binici, bir müddet doğduğu yer olan Erzurum'da büyümüştür. Babasının işi dolayısıyla farklı şehirlerde yaşamak zorunda kalan Burcu, aslen Rize Hemşin'lidir.

Devlet Su İşleri'nde memur olarak görev yapan babasıyla birlikte Aydın'a geçen Burcu Binici, ilk,orta ve lise öğrenimini burada tamamlamıştır. Çok küçük yaşlarda dansa ve müziğe merak salan ünlü isim, şan eğitimi almıştır ve davul ile nagarada çalabilmektedir.

Liseden mezun olduktan sonra babası Tekrar Erzurum'a tayin olunca Özel bir bankanın Erzurum Merkez Şubesi'nde 6 ay kadar çalıştı. Oyunculuğa başlamadan önce doğuda ilaç mümessilliği ve dansçılık gibi çok farklı işlerde çalıştı.

Anadolu Ateşi'ndeki bir hoca tarafından keşfedilerek dans ekibine çağırıldı. Bir yıl kadar Anadolu Ateşi'nde dans etti. Daha sonra 2007 yılında tanıştığı Meral Okay'ın teklifi ile "Bir Bulut Olsam" Dizisi'nde Gülengül rolünü oynayarak ilk dizi filminde oynamış oldu. Sonrasında Söz dizisinde Ceren rolüyle yıldızı parladı. Burcu Binici uzun zamandır herhangi bir dizide yer almıyor.

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Kaynak: Snob Magazin

Bir Bulut Olsam, Burcu Binici, Karadeniz, Söz, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yeni Evlenmişlerdi! Bomba Gelişme... - Son Dakika

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