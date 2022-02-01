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Oyuncu Büşra Pekin, Dilber Ay rolü için 9 kilo aldı! Son hali kameralara yakalandı - Son Dakika

Oyuncu Büşra Pekin, Dilber Ay rolü için 9 kilo aldı! Son hali kameralara yakalandı

01.02.2022 22:00

Başarılı oyuncu Büşra Pekin, önceki gün Nişantaşı'nda kameralara takıldı. Başrolünde yer oynadığı Dilber Ay filmi için 9 kilo alan Pekin, "Dilber Ay'ın hikayesi çok derin" dedi.

Çok Güzel Hareketler Bunlar eğlence programıyla üne kavuşan oyuncu Büşra Pekin, son haliyle kameralara yakalandı. Yeni filminde Dilber Ay'ı canlandıran oyuncunun 9 kilo alarak eski haline döndüğü görüldü.

"ÇOK DERİN BİR HİKAYE"

Güzel oyuncu Büşra Pekin, başrolünde oynadığı Dilber Ay filminin heyecanını yaşadığını söyledi. 4 Şubat Cuma günü vizyona girecek yapımda Dilber Ay'ı canlandıran Pekin, "Bu projede sizi en çok etkileyen ne oldu?" sorusuna "Dilber Ay'ın hikayesi çok derin bir hikaye bunun üzerine saatlerce konuşabiliriz. Öğrenmemiz gereken, almamız gereken çok ders var." diye cevap verdi.

"YOUTUBE'DAN HAZIRLANDIM"

"Dilber Ay rolüne nasıl hazırlandınız?" sorusuna ise "Youtube'da bu zamana kadar yayınlanan tüm videolarını izleyerek hazırlandım" diyerek yanıt verdi.

İşte Büşra Pekin'in son hali;

Büşra Pekin, rolü için 9 kilo aldı! Son hali şaşırttı
Büşra Pekin, rolü için 9 kilo aldı! Son hali şaşırttı
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Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Oyuncu Büşra Pekin, Dilber Ay rolü için 9 kilo aldı! Son hali kameralara yakalandı - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Oyuncu Büşra Pekin, Dilber Ay rolü için 9 kilo aldı! Son hali kameralara yakalandı - Son Dakika
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