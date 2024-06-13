Oyuncu Can Yaman, 11 milyon takipçili Instagram hesabını sildi - Son Dakika
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Oyuncu Can Yaman, 11 milyon takipçili Instagram hesabını sildi

Oyuncu Can Yaman, 11 milyon takipçili Instagram hesabını sildi

Son günlerde Sandokan isimli projesiyle adından söz ettiren ve uzun zamandır İtalya'da yaşayan oyuncu Can Yaman, 11 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabını sildi.

13.06.2024 10:17
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Erkenci Kuş, Dolunay, İnadına Aşk gibi projelerde yer alarak adını duyuran oyuncu Can Yaman, şimdilerde Gossip Girl dizisiyle tanınan Ed Westwick ile Sandokan projesinde buluştu. İşleri ve hayatıyla gündemden düşmeyen oyuncu, Instagram hesabını kapattı.

KARİYERİNİ ETKİLEMESİNE İZİN VERMİYOR

Oyuncu, sosyal medyanın faydasını görmek yerine zararını hissettiği iddiasıyla 11 milyon takipçili Instagram hesabına veda etti. Yaman'ın yaptığı işlerindeki konsantrasyonunu da etkilememesi için sosyal medyadan uzaklaştığı da konuşulanlar arasında. Yakışıklı oyuncu Can Yaman, Bay Yanlış dizisinin finalinden sonra kariyerine İtalya'da devam etme kararı almıştı.

Oyuncu Can Yaman, 11 milyon takipçili Instagram hesabını sildi
Oyuncu Can Yaman, 11 milyon takipçili Instagram hesabını sildi

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Son Dakika Magazin Oyuncu Can Yaman, 11 milyon takipçili Instagram hesabını sildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Seçmece null: Aylardır Can YAMAN İtalya da nasıl aceba diye düşünürken bu haberi gördüm.İyi ki varsınız... 67 5 Yanıtla
    Sabri Mercan: Aynı dertten bizde muzdarip olmuştuk;)) 41 4
  • ersen temel: borsa çökmüştür bu haberle 24 3 Yanıtla
  • LEVENT ÖĞÜÇBİLEK: Bende bugün alışverişe çıkacaktım bu haberi görünce vazgeçtim kendimi eve kapadım 12 3 Yanıtla
  • Derya Pehlivan: bi şeyede benzese 8 3 Yanıtla
  • Uygarata Ozlu: BANANE ABİ YAAAA 6 1 Yanıtla
  • Ufuk Temel: He şu kendini oyuncu zanneden 4 1 Yanıtla
  • Ömer SÜRÜCÜ: Bak şimdi çok üzüldüm bir hafta yemek yemem.?? 4 1 Yanıtla
  • Ercan Karatas: Gerçekten şaka gibi haber 3 1 Yanıtla
  • Osman Koca: demek bitcoin bu yüzden çöktü 2 1 Yanıtla
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