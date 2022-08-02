Caner Özyurtlu'nun Fatih Altaylı'ya verdiği yanıt sosyal medyanın gündemine oturdu

Fatih Altaylı'nın Bire Bir programına katılan oyuncu Caner Özyurtlu'nun sözleri, sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcılar, elden ele yayılan video ile ilgili çok sayıda yorumda bulundu.

"İYİYİM DİYENLE İLETİŞİMİ KESERİM"

Programın bir bölümünde Fatih Altaylı , Caner Özyurtlu'ya "Nasılsın?" diye soruyor ve Özyurtlu 'Çok kötüyüm, kim iyi ya? İyi diyenle iletişimi keserim' diyor.

"HİÇBİR ŞEYİ CİDDİYE ALMAMAK İÇİN BAZILARI ŞEYLERE SAHİP OLMAK GEREK"

Altaylı'nın 'Hiçbir şeyi çok ciddiye almam' sözlerine ise Özyurtlu, "Hiçbir şeyi ciddiye almamak için bazı şeylere sahip olmak gerekiyor. Ben onlara sahip değilim, mesela bir eve sahip değilim, böyle olunca her şey geçer olmuyor" diye karşılık veriyor.