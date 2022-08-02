Fatih Altaylı'nın Bire Bir programına katılan oyuncu Caner Özyurtlu'nun sözleri, sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcılar, elden ele yayılan video ile ilgili çok sayıda yorumda bulundu.
Programın bir bölümünde Fatih Altaylı , Caner Özyurtlu'ya "Nasılsın?" diye soruyor ve Özyurtlu 'Çok kötüyüm, kim iyi ya? İyi diyenle iletişimi keserim' diyor.
Altaylı'nın 'Hiçbir şeyi çok ciddiye almam' sözlerine ise Özyurtlu, "Hiçbir şeyi ciddiye almamak için bazı şeylere sahip olmak gerekiyor. Ben onlara sahip değilim, mesela bir eve sahip değilim, böyle olunca her şey geçer olmuyor" diye karşılık veriyor.
Son Dakika › Magazin › Caner Özyurtlu'nun Fatih Altaylı'ya verdiği yanıt sosyal medyanın gündemine oturdu - Son Dakika