Caner Özyurtlu'nun Fatih Altaylı'ya verdiği yanıt sosyal medyanın gündemine oturdu - Son Dakika
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Caner Özyurtlu'nun Fatih Altaylı'ya verdiği yanıt sosyal medyanın gündemine oturdu

02.08.2022 12:20

Fatih Altaylı'nın programına konuk olan Caner Özyurtlu'nun söylediği sözler aylar sonra viral oldu. Altaylı'nın, "Nasılsın?" sorusuna cevap veren Özyurtlu, "Çok kötüyüm, kim iyi ya? İyi diyenle iletişimi keserim" ifadelerini kullanıyor. Altaylı'nın, "Hiçbir şeyi çok ciddiye almam" sözlerine ise "Hiçbir şeyi ciddiye almamak için bazı şeylere sahip olmak gerekiyor. Ben onlara sahip değilim" diyerek karşılık veriyor.

Fatih Altaylı'nın Bire Bir programına katılan oyuncu Caner Özyurtlu'nun sözleri, sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcılar, elden ele yayılan video ile ilgili çok sayıda yorumda bulundu.

"İYİYİM DİYENLE İLETİŞİMİ KESERİM"

Programın bir bölümünde Fatih Altaylı , Caner Özyurtlu'ya "Nasılsın?" diye soruyor ve Özyurtlu 'Çok kötüyüm, kim iyi ya? İyi diyenle iletişimi keserim' diyor.

"HİÇBİR ŞEYİ CİDDİYE ALMAMAK İÇİN BAZILARI ŞEYLERE SAHİP OLMAK GEREK"

Altaylı'nın 'Hiçbir şeyi çok ciddiye almam' sözlerine ise Özyurtlu, "Hiçbir şeyi ciddiye almamak için bazı şeylere sahip olmak gerekiyor. Ben onlara sahip değilim, mesela bir eve sahip değilim, böyle olunca her şey geçer olmuyor" diye karşılık veriyor.

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Fatih Altaylı, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Caner Özyurtlu'nun Fatih Altaylı'ya verdiği yanıt sosyal medyanın gündemine oturdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Caner Özyurtlu'nun Fatih Altaylı'ya verdiği yanıt sosyal medyanın gündemine oturdu - Son Dakika
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