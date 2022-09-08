Sevenlerine Müjdeli Haberi Verdi - Son Dakika
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Sevenlerine Müjdeli Haberi Verdi

08.09.2022 01:59
Sevenlerine Müjdeli Haberi Verdi

Oyuncu Dilara Aksüyek, önceki akşam Cihangir'de yürüyüş yaparken görüntülendi. Aksüyek, sevenlerine müjdeli haberi verdi. İşte detaylar...

Yeni süprizlerinin olduğunu söyleyen Dilara Aksüyek, "Çok farklı bir proje ile karşınızda olacağım. Okuma provaları yapıyoruz" şeklinde konuştu.

Sevenlerine Müjdeli Haberi Verdi

"İÇİM İÇİME SIĞMIYOR"

Ardından heyecanlı olduğunu belirten Aksüyek, "Heyecandan içim içime sığmıyor. Bir an önce projeye başlamak istiyorum" diyerek mutlu olduğunu belirtti.

DİLARA AKSÜYEK KİMDİR?

Dilara Aksüyek kim, nereli, kaç yaşında; 24 Temmuz 1987 tarihinde dünyaya gelen oyuncu Dilara Aksüyek, 34 yıl yaşındadır. Aksüyek; İzmir, Karşıyaka'da dünyaya gelmiştir. Boyu 1,65 m olduğu bilinen Aksüyek, Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü'nden mezun olmuştur.

İlk rolünü 2012 senesinde "Evlerden Biri" dizisinde 'Filiz' karakteri ile oynamıştır. 2013 yılında başlayan Özgü Namal'ın da rol aldığı "Merhamet" isimli dizide Narin'in kardeşi Şadiye'yi canlandırmıştır. Daha sonra "Kadim Dostum" isimli dizide Deniz karakterine hayat vermiştir.

Aksüyek, yüksek reytingleriyle bilinen Muhteşem Yüzyıl: Kösem dizisinde ise "Mahfiruze Sultan" karakterini canlandırmıştır.

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Kaynak: Snob Magazin

Dilara Aksüyek, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Sevenlerine Müjdeli Haberi Verdi - Son Dakika

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