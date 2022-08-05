Ebru Şahin ve Cedi Osman'ın Bitmeyen Balayı - Son Dakika
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Ebru Şahin ve Cedi Osman'ın Bitmeyen Balayı

05.08.2022 23:02
Ebru Şahin ve Cedi Osman'ın Bitmeyen Balayı

Oyuncu Ebru Şahin ile basketbolcu Cedi Osman'ın Çeşme ve Yunanistan'da başlayan balayı tatilleri Seyşeller'de devam ediyor.

2 Temmuz'da Kuzey Makedonya'da nikah masasına oturan oyuncu Ebru Şahin ile basketbolcu Cedi Osman aşklarının başladığı Çeşme'de de düğünlerini yapmışlardı. Düğün sonrası Çeşme'de kalıp balayı yapan ve ardından da Yunanistan'a giden ünlü çift tatillerine devam ediyor.

Ebru Şahin ile Cedi Osman son olarak Seyşeller'e gitti. İkilinin balayı pozları sosyal medyayı salladı.

Ebru Şahin, 4.1 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasından peş peşe yayınladığı pozlara, "Kök sarmaşıklar gibi sarıldık o yaz" notunu yazdı. Eşinin paylaşımına kayıtsız kalamayan Cedi Osman ise, "Çok seviyorum" diyerek, Şahin'e yorum yaptı.

Balayında çektikleri renkli karelerini takipçileriyle paylaşan çift, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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Kaynak: Snob Magazin

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Son Dakika Magazin Ebru Şahin ve Cedi Osman'ın Bitmeyen Balayı - Son Dakika

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