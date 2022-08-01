Ünlü Oyuncu Nikah Masasına Oturdu - Son Dakika
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Ünlü Oyuncu Nikah Masasına Oturdu

01.08.2022 11:02
Ünlü Oyuncu Nikah Masasına Oturdu

Oyuncu Ecem Uzun, mart ayında nişanlandığı Deniz Şeremetli ile mutluluğa "Evet" dedi. İşte detaylar...

"Aliye", "Küçük Sırlar", "Pulsar", "Jet Sosyete" ve son olarak "Yakamoz S-245"te rol alan Ecem Uzun, bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Deniz Şeremetli ile hayatını birleştirdi.

Ünlü Oyuncu Nikah Masasına Oturdu

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'in kıydığı nikahta çifti, yakın arkadaşları yalnız bırakmadı.

Düğüne Hasibe Eren, Deniz Cengiz, Şerif Erol, Derya Kardaş ve Haki Biçici gibi isimler katıldı.

ECEM UZUN KİMDİR?

17 Haziran 1992 yılında İstanbul arıyer'de dünyaya gelen Ecem Uzun'un oyunculuğa ilk adımı ünlü bir gıda firmasının reklamlarında rol almasıyla olmuştur. Daha sonra Aliye dizisinde rol alarak, ekranların aranan yüzlerinden olur. Sekiz yaşında Sarıyer Belediye Tiyatrosu ile tiyatro eğitimine başlamış bu esnasında aynı kuruluşun tiyatro oyunlarında rol almıştır. Kadir Has Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunu olan Ecem Uzun, Aliye, Geniş Zamanlar, Pulsar, Gönül Salıncağı ve Ah Kalbim gibi birçok dizide rol almıştır.

Aliye ve Pulsar gibi dizilerle adını duyuran Ecem Uzun, Star TV ekranlarında yayınlanan Küçük Sırlar dizisiyle tanınan oyuncular arasına girmiştir. Dizide Sinem Kobal, Burak Özçivit, Birkan Sokullu ve Merve Boluğur gibi ünlü isimlerle beraber rol almıştır.

2016 yılında Reha Erdem'in yazıp yönettiği Koca Dünya isimli filmde, Berke Karaer ile başrolü paylaşarak "Zuhal" karakterine hayat verir.

Yine 2016 yapımı eşim Ustaoğlu'nun yazıp yönettiği dram türündeki Tereddüt filminde rol almıştır. Filmdeki rolüyle ödüle layık görülen Uzun'un adı uluslararası film festivallerinde de duyulmuştur.

ECEM UZUN ÖZEL HAYATI

Ecem Uzun bir süredir Deniz Şeremetli ile aşk yaşıyordu. İkili, 31 Temmuz 2022'de evlendi.

DENİZ ŞEREMETLİ KİMDİR?

Deniz Şeremetl'nin özel bir şirkette satış ve pazarlama uzmanı olarak çalıştığı öğrenildi.

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Kaynak: Snob Magazin

Şükrü Genç, Ecem Uzun, Sarıyer, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ünlü Oyuncu Nikah Masasına Oturdu - Son Dakika

Bu haber Snob Magazin tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Snob Magazin tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Snob Magazin kurumudur.

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